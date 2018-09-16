Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman?

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D grubu ilk maçında sahasında Lokomotiv Moskova’yı misafir edecek. Süper Lig’in 5. haftasında Kasımpaşa’yı yenerek liderlik koltuğunu geri alan Galatasaray, Moskova ekibi karşısına moralli çıkacak. Fakat taraftarların merak konusu olan, Galatasaray Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda sorusu hala cevaplanmadı. İşte, Galatasaray Lokomotiv Moskova Şampiyonlar Ligi maçı hakkında detaylar…

GALATASARAY LOKOMOTİV MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

18 Eylül Salı günü saat 22:00’de başlayacak mücadeleyi yayınlayacak kanal henüz belli değil. Maçın yayın bilgileri ile ilgili tüm detaylar burada olacak.

GS L.MOSKOVA MAÇINI İTALYAN HAKEM YÖNETECEK

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray’ın D Grubu’ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi’nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

GALATASARAY’DA EN TECRÜBELİ FERNANDO REGES

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA'ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray'da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz'in Porto ve İngiltere'nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.

Galatasaray Lokomotiv Moskova maçına İtalyan hakem UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı. İlgili Haberi Oku

SAHASINDA 13 MAÇ KAYBETMEDİ

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

GALATASARAY İÇ SAHA PERFORMANSI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 53. maçına çıkacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak. Galatasaray, şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 52 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21'ini kazanırken, 17'sinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu.