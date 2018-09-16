Fikret Orman’den Fenerbahçe maçı için flaş karar!

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kadıköy’de oynanacak olan Fenerbahçe derbisine gideceğini açıkladı.

Fenerbahçe’den bir davet almadığını ifade eden Orman, ”Ali Başkan beni davet etmedi. Ben zaten bir davetli değil, takımın başkanı olarak gidiyorum maçlara. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini statta izleyeceğim. Oluşan pozitif havaya destek olmak istiyoruz” dedi.

Kızlarının da maça gideceğini vurgulayan Orman, Ali Koç beni davet etmedi, ben davet için değil zaten takımımı destek için gidiyorum. Saygısızlık için gitmiyordum. Şimdi ise Kadıköy’e gitmek istiyorum, kızlarım da gelmek istiyor. “Baba gelelim mi?” dediler. Fenerbahçe maçında inşallah hakemlerin skoru belirlemediği, futbolcuların yetenekleriyle belirlediği bir maç olacak” şeklinde konuştu. Beşiktaş`ta bir garip transfer! Negredo gitti, Orman `haberim yok` dedi! İlgili Haberi Oku