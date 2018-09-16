Fenerbahçe’nin yeni yıldızı Yassine Benzia: ‘Çok iyi bir akşamdı’

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup ederken maçta Kanarya’ya galibiyeti getiren golde akıl dolu bir asiste imza atan yeni transfer Yassine Benzia açıklamalarda bulundu.

Benzia, “Çok iyi bir akşamdı bizim için ve kendi adıma da aynı şey geçerli. Kazandığımız için, takıma katkı verdiğim için mutluyum. Ben ve takım için güzel bir akşam oldu” ifadelerini kullandı.

Takıma adapte olmak için çalıştığını ifade eden Benzia, “Sadece 3-4 antrenman yapma şansım oldu takımla beraber. Takım arkadaşlarımı tanımak için çok zamanın olmadı ama futbolun dili evrensel. Bazı oyuncular ayağına, bazı oyuncular koşu yoluna top ister. Zamanla arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım” dedi. Rıza Çalımbay`dan Fenerbahçe açıklaması! `Kadroda değişik oyuncular var, tanımıyoruz, bilmiyoruz` Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay Spor Toto Süper Lig'i 5. haftasında oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde yayıncı kuruluşa maç hakkında açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku