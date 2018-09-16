Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivetli kafileyle dün kente gelen kulüp başkanı Ali Koç, bugün Selçuklu Belediyesi’ne ait Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret etti.

Ali Koç’u burada Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı karşıladı. Ali Koç, otizmli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenirken, onlarla fotoğraf çektirdi. Daha sonra vakfı gezen Koç, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ali Koç, vakfın faaliyetleriyle ilgili memmuniyetini de dile getirdi. Konya`da Fenerbahçe izdihamı! Otobüse zor bindiler.. Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Sarı lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanı nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi. İlgili Haberi Oku