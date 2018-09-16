SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Antalya’da orman yangını
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, otizmli çocuklarla bir araya geldi
Fenerbahçe

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, otizmli çocuklarla bir araya geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman maçı için geldiği Konya'da otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

16 Eylül 2018 18:24

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 5’inci haftasında bugün Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivetli kafileyle dün kente gelen kulüp başkanı Ali Koç, bugün Selçuklu Belediyesi’ne ait Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı’nı (SOBE) ziyaret etti.

Ali Koç’u burada Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı karşıladı. Ali Koç, otizmli çocuklar ve aileleriyle yakından ilgilenirken, onlarla  fotoğraf çektirdi. Daha sonra vakfı gezen Koç, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı. Ali Koç, vakfın faaliyetleriyle ilgili memmuniyetini de dile getirdi. 15 Eylül 2018 Konya`da Fenerbahçe izdihamı! Otobüse zor bindiler.. Fenerbahçe, yarın oynayacağı Atiker Konyaspor maçı için Konya'ya geldi. Sarı lacivertli takımı, havalimanında coşkulu taraftarlar karşıladı. Meşalelerin yoğun dumanı nedeniyle futbolcu ve yöneticiler güçlükle takım otobüsüne binebildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:24 | 16 Eylül 2018
ali koç Fenerbahçe SOBE spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Alanyaspor
Bugün - 20:00
-
Trabzonspor
Bursaspor
21/09/2018 - 20:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Beşiktaş
Türkiye Spor Toto Süper Lig 15.09.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Yeni Malatyaspor