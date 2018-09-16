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Elif Elmas: ‘Zamanla her şey olacak’
Fenerbahçe

Elif Elmas: ‘Zamanla her şey olacak’

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Elif Elmas, Konyaspor maçında 3 puanı getiren golü attı. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Elmas, 'Zamanla her şey olacak' açıklamasında bulundu.

16 Eylül 2018 22:28

Fenerbahçe’nin Konyaspor’u 1-0 mağlup ettiği mücadelede galibiyet golünü kaydeden Elif Elmas, karşılaşmanın ardından konuştu.

Maçı değerlendiren Elif, “3 puanı takım halinde kazandık, istediğimiz 3 puandı. Ben de gol attığım için mutluyum ama takım kazandığı için daha da mutluyum. İnşallah bu yolda beraber ilerleyeceğiz” dedi.

Kısa süre içinde birçok maça çıkacakları hatırlatılan genç oyuncu, “Zamanımız yok ama elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanıp, maçlarımızdan 3 puanla dönmek istiyorum. Yeni oyuncular var ama zamanla her şey olacak” yorumunu yaptı.

16 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta heyecanı Atiker Konyaspor Fenerbahçe maçı ile devam etti. Mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, 67'de Eljif Elmas'ın golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:28 | 16 Eylül 2018
Elif Elmas Fenerbahçe konyaspor
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