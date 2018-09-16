Dünya Ralli Şampiyonası’nın Marmaris ayağı tamamlandı… Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ödül verdi

Türkiye'de 10 yıl aradan sonra Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) 10. ayağı Türkiye Rallisi’nde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etapları tamamlandı. Dereceye giren pilotlara ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Şampiyonlara kupalarını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, “Ülkemizin tüm güzelliklerinin tüm dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin bugün finalini gerçekleştirdik. Şampiyonlarımızı huzurunuzda ödüllendirdik. Başkanı huzurlarınızda şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine birlikte inşallah bu yarışmayı izleyeceğiz. Takip edeceğiz. Ben yine buradan ilk 3 dereceye giren şampiyonlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum. Sizlere de şahsım ve milletim adına saygılar sunuyorum” diye konuştu.

Toplam 22 ülkeden 68 otomobil ve 136 sporcunun katıldığı organizasyonun son gününde pilotlar, sabah saatlerinde Asparan’daki servis alanından çıkıp, 7,14 kilometre uzunluğundaki Marmaris etabında yarıştı. Daha sonra 8,05 kilometrelik Ovacık parkurunda ise pilotlar hız sınırlarını zorladı. Ovacık etabını tamamlayan pilotlar günün üçüncü yarışı olan, en hızlı ve hareketli etap olarak kabul edilen 12,65 kilometrelik Gökçe etabında yarışarak ralliyi bitirdi.

Son etapta yarışan araçlar parkurlarda tozu dumana kattı. Zaman zaman heyecanlı anların yaşandığı yarışlarda pilotlar oldukça zorlu buldukları Türkiye Rallisi'nde heyecan ile korkuyu aynı anda yaşadı. Dünya Ralli Şampiyonasında şampiyon Estonyalı Ott Tanak, 2. Finlandiyalı Jari-Mattilatvala 3. ise YenizelandalıHayden Paddon oldu. Şampiyonda 4.'lüğü Finlandiyalı Teemu Suninen 5.'liği Norveçli Andreas Mikkelsen aldı.

Yarışmanın son gününde şu sonuçlar alındı:

Marmaris etabı:

1. Hayden Paddon: 5.21.5

2. Andreas Mikkelsen: 5.25.0

3. Teemu Suninen: 5.25.2

Ovacık etabı:

1. Hayden Paddon: 6.34.1

2. Teemu Suninen: 6.39.0

3. Andreas Mikkelsen: 7.13.4

Gökçe etabı:

1. Sebastien Ogier: 8.12.3

2. Ott Tanak: 8.17.2

3. Jari-Matti Latvala: 8.19.3

Marmaris-2 (Power Stage)

1. Jan Kopecky: 5.25.6

2. Simone Tempestini: 5.27.8

3. Chris Ingram: 5.33.8