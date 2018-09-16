Dünya Ralli Şampiyonası’nda ödüller verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın (WRC) ödül töreni içini Marmaris’e geldi. 8 yıl aradan sonra tekrar Türkiye’de yapılan şampiyonaya 22 ülkeden 58 otomobil, 48’i Türk 116 yarışmacı katıldı.

Marmaris Netsel Marina önünde verilen sembolik start ile başlayan organizasyonda 14 Eylül Cuma günü Çetibeli, Ula, Çiçekli, 15 Eylül Cumartesi günü Yeşilbelde, Datça ve İçmeler, son günü olan bugün ise Marmaris, Ovacık ile Gökçe etapları geçildi. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalın bunu yayınlanması 800 milyon insanın bunu takip etmesi. Böylece ülkemizin tüm bu güzelliklerini dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik. Şampiyonlarımızı huzurlarınızda ödüllendirdik” dedi.

CUMHURBAŞKANI SON ETABI İZLEDİ

Yarışmanın son etabı olan 7.14 Km’lik Marmaris 2 etabını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asparan Servis Park’ta izledi. Yarışmanın son etabının tamamlanmasından sonra Asparan Servis Park’taki ödül törenine geçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ödül töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ak Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Serkan Yazıcı ve Muğla Valisi Esengül Civelek eşlik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yarışmada, birinciliği elde eden Estonyalı sporcu Ott Tanak’a ödülünü verdi. Yarışmada Ott Tanak’ın ardından ikinci Jari-Matti Latvala, üçüncülüğü de Haydon Paddon oldu. CUMHURBAŞKANI KONUŞTU

Ödül töreninden sonra kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Farklı bir yarışmaya hep birlikte şahit olduk. Bu şampiyonanın en önemli özelliği 133 kanalın bunu yayınlanması 800 milyon insanın bunu takip etmesi. Böylece ülkemizin tüm bu güzelliklerini dünyada tanınmasına vesile olan böyle bir spor aktivitesinin finalini gerçekleştirdik. Şampiyonlarımızı huzurlarınızda ödüllendirdik. Sayın Uluslararası Motor Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Jean Todt’a teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl yine beraber olacağız. Yine izleyeceğiz takip edeceğiz ben yeniden burada ilk üç dereceye giren şampiyonlarımızı kutluyorum tebrik ediyorum” diye konuştu.