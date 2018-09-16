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Douglas Costa’dan önce dirsek, sonra tükürük
İtalya Serie A

Douglas Costa’dan önce dirsek, sonra tükürük

Sassuolo maçının son dakikalarında rakip futbolcu Di Francesco'ya tüküren ve VAR tekrarının ardından kırmızı kart gören Douglas Costa'nın en az 3 maç ceza alması bekleniyor.

16 Eylül 2018 19:32

Serie A’da Juventus, Saassuolo’yu 2-1 yenerken maçın son dakikalarına Douglas Costa’nın hareketleri damga vurdu.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında Sassuolo futbolcusu Di Francesco’ya önce dirsek atan, ardından rakibinin ağzının içine tüküren Douglas Costa, VAR uyarısı ile kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

CEZASI 5 MAÇA KADAR ÇIKABİLİR

Douglas Costa’nın rakibe tükürdüğü için en az 3 maç ceza alması bekleniyor. Ancak attığı dirsek nedeniyle cezanın 5 maça kadar çıkabileceği belirtiliyor.

ALLEGRI: ”TÜKÜRÜK KABUL EDİLEMEZ”

Juventus teknik direktörü Max Allegri, maçın ardından yaptığı açıklamada ”Belki kendisine faul yapıldı ama onun davranışı yanlıştı. Douglas Costa’nın tükürüğü kabul edilebilir bir şey değil. Douglas çok iyi bir çocuk ve bunu o da biliyor. Çok maç kaçırabilir ve bundan o da memnun değildir.” diye konuştu.

16 Eylül 2018 Ronaldo siftah yaptı, Juventus kazandı İtalya Serie A 4. hafta mücadelesinde Sasuolo'yu konuk den Juventus, Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 galip geldi. Portekizli futbolcu yeni takımıyla ligde golle tanışmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:53 | 16 Eylül 2018
Douglas Costa italya juventus Sassuolo
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