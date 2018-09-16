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Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi’nde dev görev
Şampiyonlar Ligi

Cüneyt Çakır’a Şampiyonlar Ligi’nde dev görev

FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Liverpool ile Fransa'nın Paris Saint-Germain takımları arasında 18 Eylül 2018 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu müsabakasını yönetecek.

16 Eylül 2018 11:30

İngiltere’nin Liverpool şehrindeki Anfield Stadyumu’nda TSİ 22.00’de başlayacak müsabakada Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

2010-2011 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi’nde üst üste 9. sezonunda görev yapan Çakır, daha önce bu organizasyonda 5 kez yarı final, 2015 yılında ise Juventus-Barcelona finalini yönetti. Cüneyt Çakır, bu maç ile Şampiyonlar Ligi’nde 38. maçını yönetmiş olacak.

Son güncelleme 11:36 | 16 Eylül 2018
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