CANLI YAYIN: Konyaspor Fenerbahçe maçı canlı izle! Konya Fenerbahçe canlı…

Fenerbahçe Konyaspor’a karşı Elif Elmas’ın golü ile 1-0 öne geçti. Ligde aldığı ardı ardına kötü sonuçlar ile hayal kırıklılığına uğrayan Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesinde Konyaspor’a konuk oluyor. Fenerbahçe Konya maçından 3 puanla dönmeyi hedeflerken rakibi de puan vermemek için mücadele edecek. Heyecanlı karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar heyecanla maçın sonucunu bekliyor. Konyaspor Fener maçı hangi kanalda, saat kaçta merak eden Fenerbahçeli taraftarlar için haberimizin içerisinde Bein Sports canlı yayın bağlantısı bulunuyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE CANLI YAYIN

FENERBAHÇE KONYASPOR CANLI

KONYA FENER MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

DAKİKA 2: Aatif sol kanatta Ayew ile paslaştı ve ardından orta yapmak istedi fakat kademeye giren Ferhat orta izni vermedi.

DAKİKA 7: AZ FARKLA AUT! Konyaspor gole çok yaklaştı. Sol kanattan topla beraber hareket eden Yatabare ortayı yaptı, ceza sahası içinde Ömer Ali’nin etkili kafa vuruşu direğin dibinden dışarı çıktı.

DAKİKA 12: TEHLİKE! Harun, taç çizgisinin yanında topa vurdu, orta sahada rakibe düşen top esnasında kale de boştu fakat Slimani orta sahaya kadar hızla hareketlenip rakibine vuruş şansı vermedi.

DAKİKA 17: Şu ana kadar Fenerbahçe sağ kanadı, Konyaspor ise sol kanadı kullanıyor.

DAKİKA 23: Konyaspor’un golcüsü Adis Jahovic, havadan gelen topu düzeltti ve ceza sahasına girmeden dönerek vurdu ama kaleye isabet etmedi.

DAKİKA 27: DİREKTEN DIŞARI! Konyaspor üstünlük golüne çok yaklaştı. Milosevic ceza sahası içinde sol çaprazdan sağ ayağıyla uzak köşeye harika bir şut gönderdi, top üst direğe çarpıp auta gitti.

DAKİKA 36: SERKAN İZİN VERMEDİ! Fenerbahçe bu dakikada gole çok yaklaştı. Hücuma hızlı çıkan sarı-lacivertli ekipte Benzia’nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Slimani kaleyi önüne alıp şutunu gönderdi ama karşısındaki Serkan uzanıp gole izin vermedi.

DAKİKA 45: Konyaspor Fenerbahçe maçı İlk yarısı 0-0 sona erdi

DAKİKA 58: VAR KARARI! Konyaspor sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. İçeri yapılan ortada oluşan karambolde Jahovic kale önünde topa vurdu, Harun’un dokunuşu sonrasında Ayew çizgiden topu çıkardı. VAR’da incelenen pozisyonun ardından oyun kaldığı yerden devam etti.

DAKİKA 63: KAÇTI! Konyaspor çok tehlikeli bir pozisyonu gole çeviremedi. Jonsson’un sağ çizgiden dışarı ortaladığı topa Yatabare, harika bir vole vuruşuyla topu kaleye yolladı, yerden seken top çok az farkla üstten dışarı gitti.

DAKİKA 64: Karşılaşmanın ikinci yarısında tempo çok yükseldi. Konyaspor son dakikalarda büyük bir baskı kurdu.

DAKİKA 67: Fenerbahçe, Konyaspor’un baskı kurduğu dakikalarda golü buldu! Ceza sahası içinde sağdan içeri çevrilen pasta Benzia, önünde iki rakibi varken klas bir şekilde pasını uygun pozisyondaki Eljif’e çıkardı ve genç oyuncunun sert şutu ağlarla buluştu. Fenerbahçe, Konya’da 1-0 önde!

FENERBAHÇE KONYASPOR MAÇ KADROSU

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic

KONYASPOR FENERBAHÇE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe arasında 16 Eylül Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE'DE YENİLER SAHNE ALIYOR

Transfer döneminin hareketli takımlarından Fenerbahçe’de yeni transferler de sahne alacak. Transferin son iki gününde takıma dahil olan Jailson ile Yassine Benzia’ya teknik direktör Phillip Cocu’nun şans vermesiyle birlikte ilk 11’de başladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan bir diğer yeni transfer Tolga Ciğerci ise bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE KONYASPOR 35. KEZ KARŞI KARŞIYA

Fenerbahçe ile Atiker Konyaspor, Süper Lig’de 35. kez karşı karşıya gelecek. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 34 maçta karşılaşan Konyaspor, sadece 4 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında yalnızca 2 maç berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 95 golüne, kalesini hiçbir maçta rakibi karşısında gole kapatamayan Konyaspor 39 golle yanıt verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya’da yapılan müsabaka 1-1 tamamlandı, ikinci yarıda İstanbul’da 3-2 Fenerbahçe kazandı. Öte yandan Konyaspor, rakibi karşısındaki toplam 4 galibiyetinden 2’sini son 5 randevuda elde etti.

KONYA’DA OYNANAN MAÇLAR

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig'de Konya'da 17 kez karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, deplasmandaki 12 maçı kazanırken 3'ünü kaybetti, 2 müsabaka da berabere bitti. Fenerbahçe, Konya'da 43 gol attı, kalesinde 23 gol gördü. Bu arada iki takım arasında Konya'da yapılan son 5 lig maçında Fenerbahçe bir kez galip gelebildi. Söz konusu dönemde evindeki 2 maçı kazanan Konyaspor, 2 kez berabere kaldı, bir kez mağlup oldu.

HASAN ALİ VE FİLİPOVİC SAKAT

Fenerbahçe’de sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım adalesindeki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Atiker Konyaspor’da ise uzun süredir sakatlığı bulunan Petar Filipovic bu maçın kadrosuna alınmadı.

GGOOOOOOOOOOOLLLLL GGGOOOOOOOOOOOOOLLL GGOOOOOOOOOOOOOLLL!!!! pic.twitter.com/CphofF4AXR — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 16 Eylül 2018

KONYA’DA TRİBÜNLER DOLDU

Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli ve yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.