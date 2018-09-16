CANLI YAYIN: Juventus Sassuolo maçı canlı izle! Ronaldo ilk golünü attı!

Cristiano Ronaldo transfer ile adından sıkça söz ettiren ve ligde de 3’te 3 yaparak devam eden Juventus Serie A 5. haftasında ligde şu an 2. sırada yer alan Sassuolo’yu ağırlıyor. Ligde aldığı 2 galibiyet ile Juventus’un hemen ardından gelen Sassuolo ise rakibini yenerek büyük bir sürprize imza atmak istiyor. Henüz ligde golü bulunmayan Ronaldo ilk golünü atabilecek mi merak edilirken bir diğer merak konusu ise Juventus Sassuolo maçı hangi kanalda? İşte, Juventus Sassuolo detayları ve canlı yayın bağlantısı…

JUVENTUS SASSUOLO CANLI İZLE

Cristiano Ronaldo, Paris`te 4 yıldızlı otel açacak İtalya Serie A takımlarından Juventus'un forveti Cristiano Ronaldo, Paris'te açılacak yeni otele ortak olmaya hazırlanıyor. Dört yıldızlı ve 210 odalı otelin 2021 yılında hizmete girmesi bekleniyor. İlgili Haberi Oku