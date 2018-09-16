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MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 4-0 Antalyaspor
Medipol Başakşehir

MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 4-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Medipol Başakşehir Antalyaspor’la karşı karşıya geldi. Ev sahibi 4-0'lık skorla rahat bir galibiyet elde etti.

16 Eylül 2018 16:54

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u konuk etti… Son haftaların iki formda takımı 3 puanı hanesine yazdırmak için mücadele ederken sahadan ev sahibi ekip 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 12’ye yükseltti. Konuk ekip ise 7 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 7’de Edin Visca, 46’da Stefano Napoleoni, 72’de İrfan Can Kahveci ve 88’de Emmanuel Adebayor’dan geldi.

İŞTE İLK 11’LER:

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, İrfan Can, Mahmut, Vişça, Napoleoni, Elia, Adebayor

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Drole, Mevlüt

Son güncelleme 19:10 | 16 Eylül 2018
Antalyaspor Başakşehir süper lig
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