MAÇ SONUCU | Medipol Başakşehir 4-0 Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir, Antalyaspor'u konuk etti… Son haftaların iki formda takımı 3 puanı hanesine yazdırmak için mücadele ederken sahadan ev sahibi ekip 4-0’lık galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Başakşehir puanını 12’ye yükseltti. Konuk ekip ise 7 puanda kaldı.

Ev sahibi ekibin golleri 7’de Edin Visca, 46’da Stefano Napoleoni, 72’de İrfan Can Kahveci ve 88’de Emmanuel Adebayor’dan geldi.

İŞTE İLK 11’LER:

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Da Costa, Epureanu, Uğur Uçar, İrfan Can, Mahmut, Vişça, Napoleoni, Elia, Adebayor

Antalyaspor: Boffin, Celustka, Bahadır, Diego, Cissokho, Yekta, Hakan, Harun, Doğukan, Drole, Mevlüt