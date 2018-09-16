Müthiş maçta gülen taraf olmadı! | Çaykur Rizespor 1-1 Bursaspor

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Bursaspor’u konuk etti. Konuk ekip Bursaspor 16. dakikada Diafra Sakho’nun attığı gol ile öne geçerken ev sahibi ekip 58. dakikada Boldrin’in attığı gol ile skoru eşitledi mücadele 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

MAÇ İSTATİSTİKLERİ

Maçtaki ilk atak Rizespor’dan geldi ve sol kanattan Umar Aminu’nun altı pas dışına gönderdiği ortasını Okan Kocuk çıktı ve kontrol etti. Bu pozisyonda Okan bir sakatlık yaşadı ve oyun alanına sağlık görevlileri davet edildi.

Mücadele ilk 15 dakika iki takımında dengeli oyunu ile geçilirken 16. dakikada Lima’nın ceza alanı yayı dışından gönderdiği akıl dolu ara pası önüne iyi alan Diafra Sakho’nun karşı karşıya pozisyonda sert şutu Gökhan’ın üzerinden ağlarla buluştu.

Ev sahibi Rizespor golün şokunu üzerinden atlamasının ardından dakikalar 24’ü gösterirken Fernando Boldrin frikik için topun gerisine geldi ve ceza alanı yayının sağından yakın köşeye gönderdiği etkili şutunu doksan diye tabir ettiğimiz noktadan Okan Koçuk çıkardı.

Karşılaşmada dakikalar 30’u gösterirken Sakho, sol kanattan gönderilen topu kafası ile rakibinden kurtardı ve sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu pozisyonda ayağının üstü ile sert şutu uzak köşeden ağlarla buluştu. Ancak maçın hakemi Suat Arslanboğa, VAR hakemlerinin uyarısı ile Diafra Sakho’nun golünü iptal etti.

Ev sahibi ekip ilk yarıda skoru eşitlemek için baskısını arttırırken 33. dakikada Rizespor’un sağ kanattan gelişen atağına ön direkte kafa vuruşu yapan Samu’nun bu şutu yakın direkten oyun alanına döndü.

Mücadelede dakikalar 44’ü gösterirken Vedat Muriqi’in sağ kanatta alıp ceza alanı dışına kadar ilerledikten sonra açısını bulup uzak direk dibine gönderdiği sert şutunu aynı güzellikte Okan Koçuk çıkardı.

İlk yarıda başka pozisyon olmazken konuk ekip Bursaspor soyunma odasına 1-0 önde giden taraf oldu.

ISI HARİTASI

Mücadelenin ikinci yarısına iki takımda maça başladığı 11’i devam ederken 50. dakikada sağ kanatta gelişen Rizespor atağında son olarak ceza alanı yayı üzerinden Robin Yalçın’ın müsait pozisyonda şutu kaleci Okan Koçuk’un ellerinde kaldı.

Ev sahibi ekip golü bulmak için ikinci yarı baskısını iyice artıtırdığı dakikalarda Jaroslaw Jach’ın kendi sahasından gönderdiği uzun topu Samu indirdi ancak Muriqi’den önce araya Chedjou girdi.

Mücadelede dakikalar 55’i gösterirken maçtaki ilk oyuncu değişikliği Bursaspor’dan geldi ve Henri Saivet yerini Stéphane Badji’ye bıraktı.

Ev sahibi Rizespor mücadeledeki baskısını iyice arttırdı. Dakikalar 58’i gösteriken Sağ kanattan Orhan’ın ortasını arka direkte Umar Aminu tamamladı ve Aytaç’tan dönen şutu bu defa penaltı noktası üzerinden Boldrin sert şutu ile tamamladı ve maça beraberliği getirdi.

Mücadelede dakikalar 68’i gösterirken konuk ekip Bursaspor Lima’nın soldan gönderdiği pası penaltı noktası üzerinde sırtı dönük alan Sakho, döndü vurdu ancak savunmadan seken top üstten az farkla kornere çıktı.

Konuk ekip dakikalar 80’i gösteriken gole çok yakşaltı. Lima, ceza alanı yayının solundan direk dibine gönderdiği yerden sert şutunda gol aradı ancak bu şut az farkla auta çıktı.

Dakikalar 81’i gösterirken ev sahibi Çaykur Rizespor Rizespor, %54 ile topa sahip oldu ve Bursaspor kalesine gönderdiği 11 şutun 5’i isabetli oldu.

Konuk ekip Bursaspor 80. dakikada Furkan’ın yerine gelen Stancu ile etkili bir atak geliştirdi. dakikalar 83’ü gösteriken Rizespor savunması arkasına sarkan Stancu, topu önünde buldu ve bekletmeden yerden sert vurdu ancak yan kale direğine çarpan top diğer köşeye sarktı.

Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmayınca takımlar müacadeleden 1-1’lik eşitlik ile ayrıldı. Alınan bu skorun arından Çaykur Rizespor puanını 3, Bursaspor ise 4′ yükseltti.