MAÇ SONUCU | Atiker Konyaspor 0-1 Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Fenerbahçe, Atiker Konyaspor’a konuk oldu. Ligde istediği sonuçları alamayan ve milli ara öncesinde dört maçta üç mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, topladığı 8 puanla maç eksiğiyle 5. sırada yer alan Atiker Konyaspor’u 1-0 mağlup etti ve kritik bir üç puan elde etti.

Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golü 67’de Eljif Elmas kaydetti. Eljif’in golünde Yassine Benzia’nın şık asisti göz doldurdu. Kanarya’da Jailson ve Yassine Benzia, ilk kez sarı-lacivertli formayı terletti. Fenerbahçe puanını 6’ya yükseltip 11. sıraya yükselirken Atiker Konyaspor, 8 puanla 5. sırada kaldı.

ATİKER KONYASPOR – FENERBAHÇE

SAAT: 20.00

STAT: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu

HAKEM: Ali Palabıyık

ATİKER KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Uğur, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Yatabare, Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Rıza Çalımbay

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Neustadter, İsmail, Mehmet Topal, Jailson, Aatif, Benzia, Ayew, Slimani

TEKNİK DİREKTÖR: Phillip Cocu

Fenerbahçe ve Atiker Konyaspor 35’inci kez karşı karşıya geldi. Süper Lig’de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan Atiker Konyaspor, Fenerbahçe ile oynadığı 34 maçta rakibini sadece 4 maçta yenebildi. Fenerbahçe ise rakibini 28 kez yenerken, taraflar arasında oynanan 2 maçta berabere sonuçlandı. Fenerbahçe’nin toplam 95 golüne, Konyaspor 39 golle cevap verdi. Geçen sezonun ilk yarısında Konya’da oynanan maç 1-1 tamamlanmış, ligin ikinci yarısında ise Fenerbahçe rakibini İstanbul’da 3-2 mağlup etmişti.

FENERBAHÇE’DE 5 DEĞİŞİKLİK

Atiker Konyaspor’a konuk olan Fenerbahçe’de teknik direktör Phillip Cocu, son oynanan Kayserispor maçının 11’ine göre takımda 5 değişiklik yaptı. Kayserispor maçında ilk 11’de yer alan oyuncular Hasan Ali Kaldırım, Eljif Elmas, Reyes, Mehmet Ekici ve Valbuena, Atiker Konyaspor’a karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, Jailson, Benzia ve Aatif ilk 11’de sahaya çıktı. Böylece sarı lacivertli ekiple yeni transferlerden Jailson ve Benzia ilk kez resmi bir maçta sarı lacivertli formayı giymiş oldu.

ATİKER KONYASPOR’DA 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe’yi konuk eden Atiker Konyaspor’da ise teknik direktör Rıza Çalımbay, son oynanan ve 1-0 kazandıkları Evkur Yeni Malatyaspor maçının ilk 11’ine göre kadroda 2 değişiklik yaptı. Evkur Yeni Malatyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Fofana ve Vedat Bora Fenerbahçe’ye karşı forma giymezken, bu oyuncuların yerine Ömer Ali Şahiner ve Jahovic ilk 11’de sahaya çıktı.

HASAN ALİ VE FILIPOVIC SAKAT

Fenerbahçe’de sol bek oyuncusu Hasan Ali Kaldırım adalesindeki sakatlık nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer almadı. Atiker Konyaspor’da ise uzun süredir sakatlığı bulunan Petar Filipovic bu maçın kadrosuna alınmadı.

ATİKER KONYASPOR’DAN ANLAMLI DESTEK

Atiker Konyaspor, Fenerbahçe maçından elde edelecek geliri Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı´na (SOBE) bağışlanacağını açıkladı.

TRİBÜNLER DOLDU

Atiker Konyaspor ve Fenerbahçe arasında oynanan maça taraftarlarda yoğun ilgi gösterdi. Sarı lacivertli ve yeşil beyazlı taraftarlar kendilerine ayrılan tribünleri tamamen doldurdu. Maç öncesi sahaya çıkan futbolcular ise taraftarları tarafından tek tek tribünlere çağrılarak alkışlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, otizmli çocuklarla bir araya geldi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, deplasman maçı için geldiği Konya'da otizmli çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi. İlgili Haberi Oku