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Bülent Korkmaz’dan maç sonu gerginlik açıklaması!
Antalyaspor

Bülent Korkmaz’dan maç sonu gerginlik açıklaması!

Antalyaspor teknik direktörü Bülent Korkmaz, Başakşehir yenilgisinin ardından açıklamalarda bulundu.

16 Eylül 2018 22:04

Spor Toto Süper Lig’in 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Medipol Başakşehir’e 4-0 mağlup olan Antalyaspor’un teknik direktörü Bülent Korkmaz, mağlubiyeti hak ettiklerini söyledi.

Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Galip gelen takımı kutluyorum. İlk yarı karambolden yediğimiz gol ve ikinci yarının başında yediğimiz gol tüm oyun şeklimizi bozdu. İlk yarıdaki oyun anlayışımız düşündüğümüz gibi olmasa da istediğimize yakındı. İkinci golden sonra ise her şey bitti. Pas oyununu çok iyi oynayan Başakşehir’e karşı geniş alanda oynarsanız işiniz çok zor. Mağlubiyeti hak ettik, diyebiliriz. Bu maçı unutacağız. Önümüzde Sivasspor maçı var.” diye konuştu.

”BİZE YAPILANI UNUTMAYIZ”

Korkmaz, “Karşılaşma sonunda saha içinde bir gerginlik oldu. Bunun sebebi neydi?” sorusuna, “Futbolda bazı şeyler olur ama biz de bize yapılanı unutmayız.” yanıtını verdi.

Son güncelleme 22:04 | 16 Eylül 2018
Antalyaspor Bülent Korkmaz
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