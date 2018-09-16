Beşiktaş’ta Fikret Orman yeniden başkan seçildi

Beşiktaş’ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olan Fikret Orman, 4. kez başkan seçildi. Genel kurula 1994 üye katılırken, bunların 1971’i oy kullandı. 18 oyun geçersiz, 42 oyun da boş olduğu seçimde Fikret Orman 1911 oy alarak üst üste 4. kez başkan seçildi. Yönetim kurulu’la birlikte salona gelen Fikret Orman, yaptığı konuşmada seçim için salona gelen üyelere teşekkür etti. 2000’e yakın üyenin salona geldiğini ifade eden Başkan Fikret Orman, “Birçoğuyla karşılaşma fırsatı buldu. Türkiye’nin birçok yerinden gelenler oldu. Seçime tek aday olarak girsek de buraya gelip oylarını kullanan üyelere şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür etmek istiyorum. Önümüzde zor bir süreç var ve bu süreci geçebilmek için bu seçimi yapma kararı almıştık. Bugüne kadar yönetimimizde görev alan ve görev süresi biten arkadaşlarımıza da bana ve camiamıza hizmet ettiği için çok teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı. “Mazbatamızı yarın alacağız”

Beşiktaş’ın sorunları ve başarılarıyla uğraşmak için çalışmaları gerektiğini söyleyen Fikret Orman, “Yönetim Kurulumuz kuvvetle bununla uğraşacak. Herkesi kucaklayacağız. Bu yönetim kurulu, Beşiktaş’ın yönetim kuruludur. Camialar içinde dargınlıklar, atışmalar olur ama biz camiamızı yönetmekle sorumluyuz. Bunları dönem dönem duymayacağız, kızmayacağız. Bizim burada bulunma sebebimiz Beşiktaşlıları mutlu etmek, Beşiktaş’ın hakkını korumak ve daha iyi yerlere getirmek. Kısa ve uzun vadeli iş planlarımız var. Ona riayet edeceğiz. Kısa sürede görev tanzimi yapıp işimizi yapacağız. Yarın da mazbatalarımızı alacağız. Hayırlara vesile olsun, gücümüze güç katsın. Hep beraber mutlu olmak nasip olsun” ifadelerini kullandı. Fikret Orman konuşmasının ardından yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarını tebrik etti. Beşiktaş sosyal medyada tepkiler üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti! Beşiktaş'ın Sarpsborg'u konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi maçı için belirlenen bilet fiyatlarına sosyal medyada tepki yağınca siyah-beyazlılar indirime gitti. En ucuz biletin fiyatı 165 TL'den 125 TL'ye indirildi. İlgili Haberi Oku