Beşiktaş’ı hakem de durduramadı

Beşiktaş müsabakanın başından sonuna kadar iyi futbol oynadı. Müsabakayı hak edecek bir performans ortaya koydu. Rakibin yapmış olduğu çok katı savunma karşısında pozisyon yaratabilmek ve gol bulabilmek için her şeyi yaptı. Sonuçta istediği 3 puanı aldı. Beşiktaş'ın iyi yönlerine bakacak olursak:

1 Topa sahip olan, çok pas yapan, oyunun yönünü çok çabuk değiştiren bir Beşiktaş vardı. Özellikle orta sahada Medel'in kazanmış olduğu toplar ve yeni transfer Ljajic'in iyi performansı Beşiktaş'ın oyundaki üstünlüğünü sağladı.

2 Beşiktaş kanatları çok iyi kullandı. Caner ile sol taraftan, sağ kanattan Gökhan ve Quaresma ile çok etkili akınlar yaptı. Maça hiçbir şekilde konsantre olmamış Negredo'nun ilk dakikadan son dakikaya kadar kesilen ortalara karşı almış olduğu pozisyon yanlış ve yapmış olduğu bütün hamleler hatalıydı. Bununla beraber orta sahadan gelen hiçbir oyuncu ile pas alışverişinde bulunmadığı için adeta takımını eksik oynattı.

3 Beşiktaş, Talisca'nın olduğu dönemde katı savunma yapan takımlara karşı kanatlardan yapmış olduğu ortalarda Brezilyalı futbolcu ikinci bir santrfor gibi goller atıp oyunu çözüyordu. Ayrıca kanatlar kapanınca, merkezden yapmış olduğu ataklarda hem pozisyon üretiyordu, hem de gol atıyordu. Beşiktaş artık merkezden etkili akınlar yapamıyor. Pozisyon üretemiyor. Bunun nedeni Oğuzhan'ın istenilen performansı bir türlü ortaya koyamayışı ve girmiş olduğu gol pozisyonlarını değerlendiremeyişi. Bu bölgeye transfer edilen Ljajic gelecek adına olumlu mesajlar verdi. Eğer Talisca'nın yerini doldurabilirse yani hem gol atar hem de attırırsa Beşiktaş adına büyük kazanç olur.

Beşiktaş'ı coşturan taraftarı Malatya karşısında maçın yıldızıydı. Fakat hâlâ tezahürat yaparken böyle eğitimli, kültürlü taraftara Türkiye'nin en büyük takımlarına karşı argo besteler söylemesi yakışmıyor. Malatyaspor, Beşiktaş'ın temposunu düşürmeye çalışırken maalesef hakem çok kötü bir yönetim ortaya koydu. Malatyaspor'dan önce Beşiktaş'ın temposunu ve hızını verdiği yanlış kararlar ile hakem Umut Meler düşürdü. Bu stada bu kötü zemin de ritim bozuyor. Başarı bekleyenler bir an önce sahanın zeminini düzeltmeliler.

MAÇIN KIRILMA ANI

Pepe'nin golü

MAÇIN ADAMI

Kurtarışlarıyla Beşiktaş taraftarına büyük güven verdi. Alkışımı aldı.

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