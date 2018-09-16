Beşiktaş taraftarından bilet isyanı: ‘İnsaf yok, vicdan yok, soygun var’

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa I Grubu ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'de Vodafone Park'da Norveç temsilcisi Sarpsborg'u ağırlayacağı maçın biletleri bugün saat 16.00'da satışa sunulacak.

Siyah beyazlı kulüp maçın bilet fiyatlarını açıklarken fiyatlar taraftarların tepkisini çekti. En ucuz 8. kategori bilet 165 TL’ye satılırken, en pahalı bilet ise 1250 TL oldu.

Bazı taraftarlar “Yönetim ülkenin durumundan haberdar değil galiba” yorumlarını yaparken geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bayern Münih maçında biletlerin 170 TL’ye satıldığı ve bu maçtaki fiyatların normal olmadığı belirtildi.

Beşiktaş-Sarpsborg maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 450 TL

2. Kategori: 425 TL

3. Kategori: 385 TL

4. Kategori: 350 TL

5. Kategori: 330 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 175 TL

8. Kategori: 165 TL

VIP: 1.000TL

1903 A-E: 1.000 TL

1903 B-D: 1.100 VTL

1903 C: 1.250 TL

İşte sosyal medyada taraftarların yaptığı bazı yorumlar;

Sarpsborg maçına en ucuz bilet 165 TL yapmak ayıptır. Ne yapmaya çalışıyorlar artık anlam veremiyorum — Yağız Çelikyüz (@yagiz1903) 16 Eylül 2018

Bayern Münih maçında 170 TL olan biletleri anlıyordum ama sıradan bir takım olan Sarpsborg maçının biletlerinin 165 TL olmasını anlayamıyorum.. Bilet fiyatlarını en azından grup aşamalarında lig maçlarının ayarında yapmalıydınız #Beşiktaş pic.twitter.com/7lV8KkKzWm — Faik Doğan (@KarakartalPasha) 16 Eylül 2018

Sarpsborg maçının bilet fiyatlarına bak en ucuz bilet 165 TL. Şampiyonlar Ligi maçına çıkıyoruz da haberimiz mi yok? — Kenan Uzun (@altipastanauta) 16 Eylül 2018

Sarpsborg macina 165 lira nedir ya kafayi mi yediniz https://t.co/eo3HRhG5Jo — mali trkkl (@malitrkkl) 16 Eylül 2018

Sarpsborg rakip hımmm..Ya Real Madrid olsaydı. Ülkenin durumundan bir haber bu yönetim… https://t.co/49cRCbmdYp — HaKaN (@hakan_avci) 16 Eylül 2018

Soldaki Beşiktaş – Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı bilet fiyatları. Sağdaki Beşiktaş – Sarpsborg UEFA Avrupa ligi grup maçı bilet fiyatları (!) İnsaf yok, vicdan yok sahada o paraya değer futbol yok SOYGUN var (!)@Besiktas @VodafonePark pic.twitter.com/nL0BJpDJUb — Ozan Şahin (@shaqozan) 16 Eylül 2018

Sarpsborg ile oynuyoruz farkında mısınız? Avrupa maçı diyor belli ki durumu iyi biraz diğer insanları da düşünün onlar yerinede konuşmayı öğrenin — AndreaPirlo (@Pirlo1903) 16 Eylül 2018

Kur da etkiliyor elbette ancak Sarpsborg maçına da şöyle fiyatlar çekmeyin ya. 8. kategori 165 tl. https://t.co/KYWNe0EulV — Sir Cakmak (@kanat_forvet) 16 Eylül 2018

165 liraya bilet almakla, 165 liraya sarpsborg kulübünde hisse sahibi olmak arasında gidip geliyorum https://t.co/ODrFn7vbeW — Eyüp Köse (@kadroluuogrenci) 16 Eylül 2018

en güzel sitem maca gitmemek olur sarpsborg macına tribünler boş olsa ne yapacaksınız?? @Besiktas — Özkan (@hibritspor) 16 Eylül 2018

Biletlerden toplanan para ile Sarpsborg ‘u satın alalım. — BECK (@MrshalJedCooper) 16 Eylül 2018

Taraftar : Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık. Yönetim : Sarpsborg maçı en düşük fiyat 165 tl… Amacınız ne anlayamıyoruz ? @Besiktas — Ümit Besiktas (@TriveLaJK) 16 Eylül 2018