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Beşiktaş taraftarından bilet isyanı: ‘İnsaf yok, vicdan yok, soygun var’
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş taraftarından bilet isyanı: ‘İnsaf yok, vicdan yok, soygun var’

Beşiktaş’ın, UEFA Avrupa I Grubu ilk maçında Sarpsborg ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıkıyor. Buna göre en ucuz bilet 165 TL, en pahalı bilet ise 1250 TL oldu. Siyah beyazlı taraftarlar ise bilet fiyatlarına tepki gösterdi

16 Eylül 2018 13:31

Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa I Grubu ilk maçında 20 Eylül Perşembe günü saat 19.55'de Vodafone Park'da Norveç temsilcisi Sarpsborg'u ağırlayacağı maçın biletleri bugün saat 16.00'da satışa sunulacak.

Siyah beyazlı kulüp maçın bilet fiyatlarını açıklarken fiyatlar taraftarların tepkisini çekti. En ucuz 8. kategori bilet 165 TL’ye satılırken, en pahalı bilet ise 1250 TL oldu.

Bazı taraftarlar “Yönetim ülkenin durumundan haberdar değil galiba” yorumlarını yaparken geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Bayern Münih maçında biletlerin 170 TL’ye satıldığı ve bu maçtaki fiyatların normal olmadığı belirtildi.

Beşiktaş-Sarpsborg maçı bilet fiyatları şöyle:

1. Kategori: 450 TL

2. Kategori: 425 TL

3. Kategori: 385 TL

4. Kategori: 350 TL

5. Kategori: 330 TL

6. Kategori: 295 TL

7. Kategori: 175 TL

8. Kategori: 165 TL

VIP: 1.000TL

1903 A-E: 1.000 TL

1903 B-D: 1.100 VTL

1903 C: 1.250 TL

İşte sosyal medyada taraftarların yaptığı bazı yorumlar;

Son güncelleme 13:39 | 16 Eylül 2018
beşiktaş Sarpsborg uefa avrupa ligi
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