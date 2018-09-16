Beşiktaş sosyal medyada tepkiler üzerine bilet fiyatlarında indirime gitti!

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Norveç ekibi Sarpsborg’u konuk edecek olan Beşiktaş, bilet fiyatlarını açıklarken en ucuz bilet fiyatının 165 TL olarak belirlenmesi sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Tepkiler üzerine bir açıklama yapan siyah-beyazlılar indirime gidildiğini açıkladı. En ucuz bilet fiyatı da 125 TL olarak belirlendi. İşte o açıklama:

“Yeni Yönetim Kurulumuzdan Bilet Fiyatlarında İndirim Kararı

Beşiktaş taraftarından bilet isyanı: `İnsaf yok, vicdan yok, soygun var` Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa I Grubu ilk maçında Sarpsborg ile oynayacağı müsabakanın biletleri satışa çıkıyor. Buna göre en ucuz bilet 165 TL, en pahalı bilet ise 1250 TL oldu. Siyah beyazlı taraftarlar ise bilet fiyatlarına tepki gösterdi İlgili Haberi Oku

Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucunda yeniden Kulübümüzün başkanlığına seçilen Fikret Orman ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz, yapmış oldukları değerlendirme sonunda Futbol Takımımızın UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda 20 Eylül Perşembe günü Vodafone Park'ta Norveç ekibi Sarpsborg ile oynayacağı maçın bilet fiyatlarında indirime gitme kararı almıştır.

Eski fiyatlardan Sarpsborg maçı için bilet satın alan taraftarlarımızın Passolig kartlarına aradaki fiyat farkı karşılaşmanın ardından iade edilecektir. Biletler aşağıdaki yeni fiyatlarla bugün 20.00’de satışa sunulacaktır.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Beşiktaş JK

1. Kategori 335TL

2. Kategori 305TL

3. Kategori 275TL

4. Kategori 245TL

5. Kategori 215TL

6. Kategori 185TL

7. Kategori 135TL

8. Kategori 125TL

VIP : 900TL

1903 A-E : 900TL

1903 B-D : 1000TL

1903 C : 1100TL”