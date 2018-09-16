Bayern’de şok sakatlık… Çapraz bağları koptu!

Bayern Münih’in Bayer Leverkusen’i, Tolisso, Arjen Robben ve James’in golleriyle 3-1 yendiği maçta sakatlanan Corentin Tolisso ve Rafinha oyuna devam edemediler.

Karşılaşma sonrası Alman ekibinin internet sitesinden yapılan açıklamada, Tolisso’nun sağ diz çapraz bağlarının koptuğu ve Fransız futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalacağı belirtildi. Alman basınına göre 6 ay sahalardan uzak kalacak yıldız oyuncunun Nisan gibi antrenmanlara çıkabileceği ifade ediliyor.

Leverkusenli Bellarabi’nin kırmızı kart görmesine neden olan pozisyonda sakatlanan Rafinha’nın ise, sol ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık olduğu ve önümüzdeki birkaç hafta forma giyemeyeceği ifade edildi.