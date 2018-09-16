Babası yere düştü, kızı tribünde göz yaşlarına boğuldu

Adıyaman Atatürk Stadı’nda Adıyaman 1954 ile Altındağ Belediyespor karşı karşıya geldi. 45. dakikada İsmail Bulut’un golüyle ev sahibi ekibi 1-0 öne geçti. 73. dakikada Ercan Güner Güneri’nin fileleri havalandırmasıyla maça denge geldi. İlerleyen dakikalarda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi.

Öte yandan karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. Adıyaman 1954’lü futbolcu Mehmet Ali Yakışık bir pozisyonda yerde kalınca maçı tribünden takip eden kızı gözyaşlarına boğuldu. Annesi tarafından sakinleştirilen Belinay Yakışık, babasına bir şey olacağından dolayı çok korktuğunu vurguladı.

Karşılaşmayı ayrıca Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Vali Yardımcısı Adem Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kutlu, Emniyet Müdürü Metin Alper, Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Hüseyin Koç, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş maçı protokol tribününden izledi. Milletvekiline maça girme yasağı! Spor Toto 1. Lig'de 3. haftada oynanan Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip eden İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, seyircilerin bir bölümünün kötü tezahüratta bulunmasından dolayı maça girmeme cezası aldı. İlgili Haberi Oku