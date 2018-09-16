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Akhisarspor’da Safet Susic’le yollar ayrıldı
Akhisarspor

Akhisarspor’da Safet Susic’le yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında bir teknik direktör değişikliği daha yaşandı. Akhisarspor'da Teknik Direktör Safet Susic'le yollar ayrıldı. Ligde daha önce Çaykur Rizespor, İbrahim Üzülmez'in görevine son vermişti.

16 Eylül 2018 23:01

Spor Toto Süper Lig’de MKE Ankaragücü’ne deplasmanda 1-0’lık skorla boyun eğip geride kalan 5 haftada galibiyet hasretini dindiremeyen Akhisarspor’da teknik direktör Safet Susic ile yollar ayrıldı. Bugün toplanan yönetim kurulunun Boşnak teknik adamla yola devam etmeme kararı aldığı aldığı bildirildi.

Acil toplantı yapan kurmaylar yeni teknik direktör arayışlarına da başladı. Sezon başında göreve gelen Safet Susic, Galatasaray’la oynanan Süper Kupa finalinde mutlu sona ulaşmıştı. Ancak Süper Lig’de istediği sonuçları alamayan Akhisarspor, Susic yönetiminde 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. 15 Eylül 2018 MAÇ SONUCU | Ankaragücü 1-0 Akhisarspor Spor Toto Süper Lig 5. hafta mücadelesinde Akhisarspor'u konuk eden Ankaragücü, El Kabir'in attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı ve ligdeki ikinci galibiyetini elde etti. Başkent ekibi bu sezon kendi evinde oynadığı bir maçtan ilk kez 3 puanla ayrıldı İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:10 | 16 Eylül 2018
Akhisarspor Safet Susic spor toto süper lig
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