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West Ham’da Wilshere şoku! 3 ay yok…
İngiltere Premier Lig

West Ham’da Wilshere şoku! 3 ay yok…

Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ve West Ham'a imza atan Jack Wilshere'in sakatlandığının ve durumunun ciddi olduğunu belirtildi.

15 Eylül 2018 13:53

Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde listesinde yer alan ve West Ham United ile sözleşme imzalayan Jack Wilshere sakatlandı. Kariyeri boyunca sık sık sakatlıklarla boğuşan Wilshere’in ayak bileğinde ağrı hissettiği ve antrenmanı yarıda bıraktığı belirtildi.

İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre; yıldız oyuncunun, Everton maçında kesin olarak oynamayacağı ve sakatlığın boyutunun bu hafta yapılacak kontrollerin ardından belli olacağı kaydedildi. Wilshere’in 3 ay sahalardan uzak kalmasının ihtimal dahilinde olduğu iddia edildi.

West Ham United ile 2021’e dek sözleşmesi bulunan Jack Wilshere, bu sezon 4 maçta oynadı ve 334 dakika sahada kaldı.

Son güncelleme 13:53 | 15 Eylül 2018
sakatlık West Ham Wilshere
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