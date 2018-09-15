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VAR geldi tartışma bitmedi… Galatasaray Kasımpaşa maçında Bülent Yıldırım…
Kasımpaşa

VAR geldi tartışma bitmedi… Galatasaray Kasımpaşa maçında Bülent Yıldırım…

Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, iki kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Ancak Bülent Yıldırım'ın iki kez VAR uygulamasına başvurması pozisyonların tartışılmasını engelleyemedi.

15 Eylül 2018 12:22

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı’nda Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup etti. Karşılaşmanın hakemi Bülent Yıldırım, maçta iki kez Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına başvurdu. Maçın 73. dakikasında Ozan'ın Diagne'ye dokunuşuna hakem Bülent Yıldırım, penaltı kararı verdi. VAR uyarısıyla görüntüyü yeniden izleyen Bülent Yıldırım, penaltı kararından dönmedi. 90+5'te ise Onyekuru fileleri havalandırdı. Bülent Yıldırım, VAR incelemesi sonrası Onyekuru'nun ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmederek golü geçerli saymadı.

15 Eylül 2018 Spor yazarları Galatasaray Kasımpaşa maçını yorumladı Spor yazarları, Galatasaray'ın sahasında Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmayı değerlendirdi. İlgili Haberi Oku

Pozisyonların tartışılmasını bitireceği söylenen VAR uygulaması, Galatasaray-Kasımpaşa maçında ters etki yaptı. Bülent Yıldırım’ın VAR uygulamasına başvurarak verdiği penaltı ve iptal ettiği gol, tartışmalara neden oldu. SÖZCÜ yazarı Selçuk Dereli, Bülent Yıldırım’ın VAR incelemesinin ardından verdiği penaltı için “Hakem Bülent Yıldırım’ın tartışılacak tek pozisyonu, Kasımpaşa lehine vermiş olduğu penaltıydı. Bana göre kararda haklıydı. Kasımpaşalı oyuncunun abartılı düşüşü kafaları karıştırdı ancak orada ayağa temas var ve doğru bir karardı. Hakemin çok net gördüğü ve emin olduğu pozisyonda VAR çağrılmasına bence gerek yoktu. Bu durum pozisyonların daha çok spekülasyonlar çıkmasına sebep oluyor. Kendinden emin olan hakem VAR’a gitmemeli ya da gereksiz yere çağrılmamalı” yorumunda bulundu.

Bülent Yıldırım’ın ofsayt pozisyonunu VAR uygulamasını izleyerek vermesine de tepki geldi. Fanatik yazarı Deniz Çoban, bugünkü yazısında “Galatasaray'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golünde Yıldırım'ın neden kenara geldiğini anlayabilmiş değilim. Sana göre bana göre olmayan, böylesi ofsayt pozisyonlarında karar VAR'dan çıkmalıydı. Yıldırım kenara gelerek, VAR Protokolü'nün tercümesini yapan kişi olarak; VAR Protokolü'ne aykırı hareket etmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 12:22 | 15 Eylül 2018
Bülent Yıldırım galatasaray Kasımpaşa spor toto süper lig VAR
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