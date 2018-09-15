Trabzonspor’da Ünal Karaman’nın tatlı sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig’de sahasında Galatasaray’ı 4-0 mağlup ederek büyük bir moral bulan Trabzonspor, milli ara sonrası deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçını da kazanarak iyi futbolunu sürdürmek istiyor. Takımda yaşanan forma savaşı oyuncuların performanslarına yansırken, zorlu müsabaka öncesinde ise Teknik Direktör Ünal Karaman sahaya süreceği ilk on biri belirlemeye çalışıyor.

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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Galatasaray’ı mağlup eden kadroyu korumayı hedeflese de bazı bölgelerde yaşanan sakatlıklar nedeniyle değişime gidebilir. Milli Takım kampından dönen İranlı stoper Hosseini’nin durumu belirsizliğini koruyor. Tedavisi süren oyuncunun durumu maç günü netlik kazanacak. Sakatlığı nedeniyle sarı-kırmızılı takım ile oynanan maçta forma giyemeyen Zargo Toure’de tamamen iyileşti. Karaman’ın Hosseini’nin muhtemel yokluğunda Toure ve Mustafa Akbaş ikilisine görev verme ihtimalini yüksek. Savunmanın sağından Pereira ile solunda ise Novak’ın görev yapması bekleniyor.

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Karaman orta sahadan memnun

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, yüksek istatistik ortalamasıyla oynayan orta sahada ise değişiklik yapmayı düşünmüyor. Onazi ve Sosa’nın performansından memnun kalan genç teknik adam Olcay ve Yusuf Yazıcı’nın yanı sıra Galatasaray maçının yıldızı olan Nwakaeme’de ilk on birde yerini alması bekleniyor. Milli Takım kampı sonrası, Trabzon’a dönen ancak ağrıları nedeniyle takımla çalışmayan Onazi’nin tedavisine başlanırken, bu oyuncunun durumuna göre Karaman, orta sahada zorunlu bir değişikliğe gidip-gitmeyeceği netlik kazanacak. Bu bölgede ise Kucka, Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Amiri ve Batuhan gibi oyuncular ise forma bekleyişini sürdürüyor.

Forvet hattı Rodallega’nın

Kadrosunda Burak Yılmaz ve Rodallega gibi önemli forvet oyuncularını bulunduran Trabzonspor, sezon başında ise Nwakaeme ve Ekuban gibi oyuncuları transfer ederek hücum hattını güçlendirerek rekabet ortamı oluşturdu. Burak Yılmaz’ın sakatlığı nedeniyle uzun bir süre takımdan ayrı kaldı. Hafta başından itibaren takımla birlikte çalışmalara başlayan oyuncunun hazır hale gelmesi için biraz daha zamana ihtiyacı var. Nwakaeme’yi kanatta kalaye yakın kullanan Karaman’ın Alanyaspor maçında yine forvette Rodallega’ya şans vermesi bekleniyor.