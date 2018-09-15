Spor Toto 1. Lig | Adana Demispor 3-0 Hatayspor

Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yılmaz çalımlarla ceza alanına kadar girerek cepheden yaptığı sert şutta top kaleci Çağlar Şahin’de kaldı.

15. dakikada Orkan’ın serbest vuruştan ortasında Orhan’ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.

42. dakikada Yusuf ceza alanı içerisinde Pote'yi düşürdü. Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ceza alanı içerisinde top Yusuf'un eline çarptı. Hakem Özütoprak bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mitroviç'in şutunu kaleci Akın çıkarttı.

83. dakikada Orhan'ın pasında ceza sahası içinde Batuhan'ın sert şutunda kaleci Akın'dan dönen topu tamamlayan Berk topu ağlarla buluşturdu. 2-0

90+1. dakikada kaleci Akın ile karşı karşıya kalan Batuhan'ın pasında Galip boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Şahin Akbaba, Galip Güzel, Traore, Pote (Batuhan Karadeniz dk. 69), Herve Kage (Erdal Öztürk dk. 81), Milan Mitrovic, Hakan Bilgiç, İsmail Konuk, Orhan Taşdelen, Orkan Çınar (Berk Yıldız dk. 62), Kosecki

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Hatayspor: Akın Alkan, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz (Tom dk. 46), Yılmaz Özeren (Sadio Diallo dk. 46), Mesut Çaytemel, Korkishko (Hamza Gür dk. 67), Mirkan Aydın, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli

Teknik Direktör: Murat Sönmez

Goller: Pote (dk. 42 pen.) Berk Yıldız (dk. 84) Galip Güzel (dk. 90) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Orkan Çınar, Traore (Adana Demirspor), Sadi Karaduma, Kubilay Sönmez (Hatayspor) Mersin İdmanyurdu, 5 yıldızlı stadyumundaki ilk amatör maçını kazandı Süper Amatör Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu, sezonun ikinci haftasında konuğu Ormanspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka Mersin Stadyumu'nda oynanan ilk amatör lig maçı olarak da tarihe geçti. İlgili Haberi Oku