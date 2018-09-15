Son dakika… Türkiye, finalde Almanya’yı yenip Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda Türkiye, finalde Almanya’yı 67-64 yenerek şampiyon oldu.

İtalya’nın Udine kentinde düzenlenen organizasyonda son şampiyon unvanıyla mücadele eden milli takım, finalde Almanya ile karşılaştı.

İlk periyodu 22-21 önde tamamlayan Türkiye, ikinci çeyrekte farkı açarak soyunma odasına 40-31 üstün girdi.

Skor üstünlüğünü koruyan milliler, üçüncü periyodu da 53-49 önde bitirdi. Son çeyrekte de oyunu kontrolü altında tutan Türkiye, Almanya’yı 67-64 mağlup ederek üst üste ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Milli takımda Mücahit Günaydın 32 sayı, 13 ribauntla oynarken, Enes Bulut 20 sayıyla maçı tamamladı.

Avrupa 22 Yaş Altı Erkekler Tekerlekli Sandalye Basketbol Şampiyonası’nda finalde Almanya’yı 67-64 yenerek kupayı kazanan Türk Milli Takımı’nın antrenörü Mahmut Kemal Okur, şampiyonluğun muhteşem bir duygu olduğunu belirtti.

Okur, yaptığı açıklamada, İtalya’da düzenlenen turnuvada şampiyon oldukları için büyük bir sevinç yaşadıklarını kaydetti.

Büyük bir başarıya imza attıklarını aktaran Mahmut Kemal Okur, “Geçen senenin ardından yine İtalya’da şampiyon olmak muhteşem bir duygu. Çocuklarımız büyük başarıya imza attılar. Yaptığımız çalışmaların emeğini Avrupa şampiyonu olarak almak gücümüze güç katıyor. Bu gençlerimizin gelecekleri çok parlak, uluslararası arenalarda inşallah daha çok başarı göreceğiz. Teknik ekibimize, bizi destekleyen federasyonumuza, Türk halkına çok teşekkür ederiz.” ifadelerini kullandı.