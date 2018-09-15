SON DAKİKA | Beşiktaş Negredo transferini yalanladı!

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş’ın satmak istediği ancak başka golcü alınamayınca takımda kalmasına karar verilen Alvaro Negredo’nun, siyah-beyazlı kulübe veda edeceği öne sürüldü…

NTV’nin iddiasına göre Alvaro Negredo’nun, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Nasr’a transfer olacağı belirtildi. Ancak Beşiktaş Kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu haberleri yalanladı.

İŞTE BEŞİKTAŞ’TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

NtvSpor'da yer alan futbolcumuz Alvaro Negredo'nun transferi için anlaşmaya varıldığı haberi doğru değildir.

Haberde bahsi geçen Al Nasr kulübünden şu ana kadar Negredo'nun transferi için kulübümüze yapılmış resmi bir teklif yoktur.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Geçtiğimiz yıl beklentilerin altında kalan Alvaro Negredo, bu sezona ise çok iyi bir başlangıç yapmıştı. Oynadığı 5 maçta 3 gole imza atan Alvaro negredo, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda LASK Linz maçında attığı golle Beşiktaş’a tur atlatmıştı.

5 – 2017/18 sezonunun başından bu yana Süper Lig maçlarında oyuna sonradan girip en fazla asist yapan isim Alvaro Negredo (5). Yolcu. https://t.co/XXo7Dnsh4c — OptaCan (@OptaCan) 15 Eylül 2018

ALVARO NEGREDO SANCHEZ KİMDİR?

Alvaro Negredo 20 Ağustos 1985 tarihinde İspanya’nın Madrid şehrinde dünyaya geldi.

2000 senesinde Escuela Fútbol AFE altyapısında futbola başladı.

2004 senesinde Rayo Vallecano ile profesyonel sözleşme imzaladı. 40 maçta görev aldı ve genç yaşına rağmen 28 gol atmayı başardı. Burada geçirdiği bir sezonda performansı ile göz dolduran Negredo, 2005 senesinde Real Madrid’e transfer oldu ve paf takımda maçlara çıkmaya başladı.

2005-07 yılları arasında Real Madrid’in paf takımında 65 maçta görev aldı. 22 gol atarak takımına katkı sağladı.

2007 senesinde İspanya’nın köklü kulüplerinden Almeria’ya transfer oldu. Burada A takım kadrosunda görev alan genç santrafor, iki sezonda 70 maçta forma giydi ve 32 gol kaydetti.

2009 senesinde İspanya’nın bir diğer köklü kulübü Sevilla’ya transfer oldu. Burada sergilediği performansıyla Sevilla taraftarı için unutulmayacak sporculardan biri haline geldi.

2009-2013 yılları arasında 139 maçta forma şansı buldu ve 70 kez rakip ağları havalandırdı. Sevilla ile 2010 senesinde Copa del Rey birinciliği yaşadı.

2013 senesinde İngiliz Premier Lig ekiplerinden Manchester City’e transfer oldu. Bir sezon geçirdiği takımda fazla forma şansı bulamayınca, 2014 senesinde ülkesine geri döndü ve Valencia’da oynamaya başladı.

2014-17 yılları arasında Valencia’da 55 maçta görev aldı.

2017 senesinde ise Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’a transfer oldu.

Ayrıca Negredo, 2009-2013 yılları arasında İspanya Milli Takım forması giydi. Burada 22 maça çıktı ve 10 kez rakip ağları sarstı.