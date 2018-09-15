Şenol Güneş: ‘Bu VAR niye var anlamadım?’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park’ta siyah-beyazlıların Evkur Yeni Malatyaspor’u 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Gary Medel’in, gördüğü iki sarı kartla oyundan atılmasına değinen deneyimli çalıştırıcı “Kırmızı gösterilse de, Fenerbahçe maçı da olsa haftaya… Bu VAR niye var anlamadım? Adamın sarı kart görmemesi lazım, sarı kart görüyor. 2. sarı kartta kırmızıya dönerse VAR’a bakılır deniyor, bakmıyor. Bu VAR sistemini doğru bulmuyorum. Makinede sorun yok, gösteriyor. VAR hata yapmıyor ki, insanlar yapıyor. Bugün fazla değinmeyeyim bu konulara, haftaya Fenerbahçe maçı var, en azından ben sahada kalayım” yorumunu yaptı.

Daha hızlı oynamak isteyen bir takım için zeminin de düzgün olması gerektiğine dikkati çeken Güneş, “Bir pozisyonda Ljajic’e baktım, topla kavga ediyordu. Maalesef zemin sıkıntılı, akıcı oynamak için de zeminin düzgün olması gerekiyor. Oyuncular iyi niyetli ve gayretliydi. Kazanmak için oynadılar. 10 kişi kalmamıza rağmen oyuncular savaştılar. 10 kişi kaldığımızda da gol atabilirdik.” ifadelerini kullandı.

Gary Medel’in kırmızı kart görmesinin de oyunu çok değiştirdiğini kaydeden Güneş, “Yediğimiz golde pozisyondaki sayısal fazlalığa rağmen panik yaptık. Seyirci bugün lazım olan yerde devreye girdi. Direnci artırdılar. Hak ettiğimiz maçı aldığımızı düşünüyorum.” diye konuştu.

Candaş Tolga Işık: Beşiktaş maçlarındaki hakemler inanılacak gibi değil Beşiktaş'ın yöneticisi Candaş Tolga Işık, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken Gary Medel'in kırmızı kartıyla ilgili maçın hakemine tepki gösterdi. Öte yandan Başkan Fikret Orman'ın ilerleyen günlerde açıklama yapacağını belirtti. İlgili Haberi Oku

“VAR’IN YARARI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM”

Güneş, bu sezon uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin faydalı olmadığını savundu.

Gary Medel’in gördüğü kırmızı kart pozisyonu üzerinden sistemi değerlendiren Güneş, şunları söyledi:

“Bir tane yediğimiz ofsayt golü var. Bursaspor maçında ‘penaltı’ denildi, izlenilmedi. İkinci sarı kartı sordum, nasıl uygulanacak diye. Sarı, kırmızıya döndüğünde bakmakta fayda var. Medel’in pozisyonunda ne sarısı faul bile yok. Hakeme top oynamak istediğimizi söyledim, ikinci yarı daha beter oldu. Kendimi tuttum, sustum. Genç bir hakem. Makineler önemli ama insanlar daha önemli. VAR’ın vicdanlı olması lazım. Vicdanınızda sorun varsa sıkıntı yaşarsınız. Hastalığınızda ilaç alırsınız, kutuyu içip de zehirlenmezsiniz veya alıyorsunuz faydası yok. VAR’ın hiçbir yararı olduğunu düşünmüyorum. 4-5 maçta zararını gördük, faydasını görmedik.”

“LJAJIC’İN İSTEDİĞİM SEVİYEDE OLMASI GEREKİYOR”

Yeni transfer Adem Ljajic’in Evkur Yeni Malatyaspor karşısındaki performansını değerlendiren Güneş, “Akıllı, teknik oyuncu. Bu saha onun sahası değil. Şut atmada, top kullanmada eksikleri oldu. İyi oyuncu, katkı yapacak. Benim istediğim seviyede olması gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

“EN DOĞRU KARARLARIN UYGULANMASINI İSTİYORUM”

Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, cuma günkü maçların programlarını, Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluşla beraber aldıkları kararla yaptıkları yönündeki açıklamalarıyla ilgili şunları söyledi:

“Daha önce konuştuğumda önce milli takım, sonra Şampiyonlar Ligi, UEFA ve lig olması gerektiğini söyledim. Hiçbir takıma haksızlık yapılmasın, bize yapılmış olabilir. Daha önce fikstür konusunda taleplerimiz oldu. Bu maçı da pazar günü istemiştik ama olmadı. Her futbol adamı benim için önemlidir. Ne bize ne başkasına haksızlık yapılsın. En doğru kararların alınıp uygulanmasını istiyorum.”

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FENERBAHÇE DERBİSİ

Ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin gergin geçip geçmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Güneş, “Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, tüm takımlar değerli. Ülkenin markası olan takımlar, kavga olur mu. Ali Koç’u tanıyorum. Aziz Yıldırım’ı da tanıyorum. Maçla ilgili olumsuzluk düşünmüyorum. Birkaç defa dördüncü hakeme gittim, konuştum. O zaman beni atacak diye düşündüm. Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyeceğim tek şey, Gary Medel yok.” diye konuştu.

Takımdan ayrılacağı yönünde haberler çıkan Alvaro Negredo’nun durumuna değinen Güneş, “Gideceğini veya kalacağını bilmiyorum. Ne o biliyor ne ben biliyorum. Maçtan sonra gidecekse yüzde yüz oynatmazdım. Karar başkanın ve yönetimin.” ifadelerini kullandı.

Güneş, sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Atiba Hutchinson konusunda ise “İdmanlara katılıyor ancak tam toparlandığını söyleyemem.” değerlendirmesinde bulundu.

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