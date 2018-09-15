Rıdvan Dilmen: Terim duvara vurdu, su şişesine bir tane çaktı!

Rıdvan Dilmen Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV’de değerlendirdi. Dilmen Fatih Terim için çarpıcı ifadeler kullandı..

MAÇTA ÖNCE DEMİŞTİM

Maçtan önce hasta Galatasaraylı bir arkadaşımla konuştuk. ‘En kötü 3-1 ya da 4-1 yenersiniz’ demiştim. Telekom’daki Galatasaray ile her yerdeki Kasımpaşa’yı değerlendirdim.

RUS RULETİ OYNUYOR

Kasımpaşa, Rus ruleti oynayan bir takım. Sürpriz olan ilk yarının 0-0 bitmesiydi. Alanyaspor’u iç sahada 6-0 yenen Galatasaray bu kez 4 attı. Galatasaray’ın evindeki, Kasımpaşa’nın her yerdeki maçları eğlenceli oluyor.

MUSLERA FARKI…

Kasımpaşa, Sivasspor karşısında 3-0 kazandı ancak 4-3 kaybedebilirdi. Galatasaray, Sivasspor kadar pozisyona girdi ve attı. Kasımpaşa da girdi ancak Muslera farkı vardı.

MAÇLAR EĞLENCELİ OLUYOR

Galatasaray’ın evindeki maçları, Kasımpaşa’nın ise her yerdeki maçları eğlenceli oluyor. Maçlarına gitmek lazım. Güzel oynuyorlar. Doğru oyun farklı bir şey ama oyunları güzel.

Herkes Ozan Kabak`ı konuşuyor! Tekirdağ`dan Florya`ya... İlgili Haberi Oku

MUCİZE OLURDU

Bu maçın 0-0 bitmesi mucize olurdu. Galatasaray’ın evinde gol atmadığı tek maç var. Geçen sezonki Fenerbahçe maçı. Hava şartları, maçın cuma oynanmasına rağmen taraftar yine geldi.

BU MAÇTA YOK OLDU

Kasımpaşa bildiğimiz gibi Kasımpaşa. Hücum oynamaya çalışan bir takım. Geçen senenin yıldızı Trezeguet, bu maçta yok oldu.

OZAN İÇİN KUTLAMAK LAZIM

Ozan Kabak için Terim’i kutlamak lazım. Ehliyetini yeni almıştır. Ehliyetini daha yeni alma hakkı kazanmış, kahvehaneye, lokale yeni girme hakkı elde etmiş. Maicon’u oynatmayarak Ozan diye bir genç oynatıyorsunuz. Hata da yapabilirdi ama önemli değil.

MEĞER İLGİLENMİŞLER

Maç içinde Sinan’ın yerine Yunus’u alacağını tahmin etmiştim. Terim’in Selezynov’un transferini düşünmemesine şaşırmıştım. Meğer ilgilenmişler. Çünkü tanıyorum Fatih Terim’i.

ÖĞRENMENİN YAŞI YOK

Kaç yaşında olursanız olun öğrenmenin yaşı yok. Belki Fatih Terim’in cezalandırdığı futbolcu ileride daha başka seviyede oynama şansı bulacak…

BU KADRO YETMEZ

Ozan Kabak’ın tecrübesi zayıf ama pozisyon bilgisi iyiydi. Diagne’yi iyi savundu. Terim, ‘Bruma nerede, keşke bende olsa, Rodrigues’in yanına koysam’ diye düşünüyordur. Bu kadro şampiyonluk için yetmez. Hoca da bunu biliyor. Devre arasına kadar takımı taşımaya çalışacak.

İNANILMAZ TABLO

Galatasaray’ın problemi belli. Galatasaray evinde son 20 maçın 19’unu kazanmış. Şampiyonluğu da bu yüzden kazanmıştı. Attığı gol 57, yediği gol 47. İnanılmaz bir tablo bu.

ÖNEMLİ BİR DEFO

Deplasmanda 18 maçta 9 kez kazanmış. Averajı ise +1 sadece… Çok çok çok önemli bir defo. Bunu halledeceksiniz. Bunu halledersen kesin şampiyonsun.

MİLLİ TAKIMIN STOPERİ OLUR

Ozan Kabak, milli takımın stoperi olabilir. Galatasaray’da oynuyor, tabi olabilir. 18 yaşında olmasına rağmen hem kadroya giriyor hem 11’de oynuyor. İnşallah böyle devam eder.

BEYNİNDEKİ TAKIM DEĞİL

Bu takım, Fatih Terim’in beynindeki takım değil, bunu biliyoruz. Bu seviyedeki önemli maçları arka arkaya kaldıramayabilirler. Allah’tan Şampiyonlar Ligi’nde ilk maç içeride ve Lokomotiv Moskova ile olacak. Galatasaray’ın ufak da olsa favori durumu var.

YEDİKLERİNE BAKMALI

Galatasaray attıklarına değil yediklerine bakmalı. Bu maçta kalesinde 4 net gol pozisyonu gördüler. Alanyaspor maçında bu pozisyonları yemediği için kadroya güvendi ve Trabzonspor’a aynı takımla çıktı.

BEKLEYEN OYUNCU YOK

Galatasaray’da hücumda yerleşik bekleyen bir oyuncusu yok. Quaresma gibi topu alıp, bekleyecek bir futbolcu yok. Rodrigues topu alıp direkt gitmek istiyor. Ancak vuruşlarını çok geliştirdi.

RODRIGUES’İ GOL KRALI YAPAR Oğuzhan Özyakup, Rodrigues’i yakalasın oyuncuyu gol kralı yapar. Muazzam bir ikili olurlar. Oğuzhan, Beşiktaş’ta tamamlanamıyor. Quaresma ayağa isteyen bir oyuncu olduğu için Quaresma’nın özellikleri pek gözükmüyor.

HOCA DA MALZEMEYİ GÖRDÜ

Çalım farklılaştırır. Messi’nin en büyük özelliği nedir? Çalım atması. Rodrigues de iki tarafa birden çalım atıyor. Sürekli kendini geliştiriyor. İlk oynadığı maçta bu oyuncu da malzeme var demiştim. Hoca da bunu gördü. Bir gün Galatasaray’a gidersem bunu oynatırım dedi.

EN İYİ DÖNEMİNDE

Terim ile son yıllarda çalıştım. Vur diyordu hep bana. Kaçırman önemli değil vur derdi. Böyle oyuncular attıkça özgüveni artar. Futbolcuların en iyi olduğu yıllar vardır. Rodrigues en iyi döneminde.

ŞİŞEYE BİR TANE ÇAKMIŞTIR

Terim yüksek ihtimal soyunma odasında soldaki duvara bir vurdu. Yerdeki su şişesine bir tane de çakmıştır. Bundan bahsediyor herhalde. (Terim’in “Devre arasında herkesin tahmin edebileceği bir süreç geçirdik ve ikinci yarıda oyuncularımız kendine geldi” sözleri için)

DOĞRU DEĞİL

Türkiye’de ‘Terim, ona kızar, buna kızar, maçı alır’ algısı var. Soyunma odasında yılda 4 kere falan sinirleniyordur. Her maç yapsa bu kadar yabancının olduğu yerde umursanmaz zaten. Oyun bilgisi, taktiksel bilgisi olmasa bu kadar başarılı olmaz. Kendisini böyle göstermesini doğru bulmuyorum.

BERABERLİK ÇOK OLUR

Lokomotiv Moskova zor kaybeden ama zor da bir kazanan takım. Maçta 45-50 bin seyirci olacağını düşünüyorum. Hocanın bu 11 ile çıkacağını sanmıyorum. Barcelona, Juventus, Manchester City gibi takımlar gelmedi ne ballısın deniyor. Bu daha tehlikeli bir grup. Burada birincilik şansın var ama sonuncu da olabilirsin. Daha fazla beraberliklerin olacağı bir grup görüyorum.