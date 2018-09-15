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Milletvekiline maça girme yasağı!
TFF 1.Lig

Milletvekiline maça girme yasağı!

Spor Toto 1. Lig'de 3. haftada oynanan Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasını tribünden takip eden İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, seyircilerin bir bölümünün kötü tezahüratta bulunmasından dolayı maça girmeme cezası aldı.

15 Eylül 2018 18:26

Spor Toto 1. Lig’de 3. haftadaki Denizlispor-Hatayspor karşılaşmasını taraftarlarla izleyen İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, tribündeki seyircilerin bir bölümünün kötü tezahüratta bulunmasından dolayı maça girmeme cezası aldı.

Öztürk gazetecilere yaptığı açıklamada, 25 Ağustos’ta oynanan karşılaşmayı protokol tribünü yerine seyircilerin arasında izlemeyi tercih ettiğini söyledi. Bu sırada bazı taraftarların “çirkin ve kötü tezahürat” yapması gerekçesiyle tribünde yer alanlara Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından maça girememe cezası verildiğini ifade eden Öztürk, “Passolig uygulaması suçluları bireysel olarak tespit etmek için var. Ancak tribündeki herkese ceza veriliyor.

Bu uygulamanın detaylarını yetkili mercilere sorduk, cevap bekliyoruz.” diye konuştu. Konuyla ilgili meclise soru önergesi verdiğini aktaran Öztürk, yarın oynanacak Eskişehirspor maçını stattan izleyemeyeceği için üzgün olduğunu belirtti. 11 Eylül 2018 Denizlispor`da kritik zirve Spor Toto 1'inci Lig'de henüz sezon başında olağanüstü kongre sürecine giren Denizlispor için kritik zirve yapıldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:26 | 15 Eylül 2018
denizlispor İYİ Parti Spor Toto 1. Lig Yasin Öztürk
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