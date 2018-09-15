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Mersin İdmanyurdu, 5 yıldızlı stadyumundaki ilk amatör maçını kazandı
Alt Ligler

Mersin İdmanyurdu, 5 yıldızlı stadyumundaki ilk amatör maçını kazandı

Süper Amatör Lig'de mücadele eden Mersin İdmanyurdu, sezonun ikinci haftasında konuğu Ormanspor'u 3-0 mağlup etti. Müsabaka Mersin Stadyumu'nda oynanan ilk amatör lig maçı olarak da tarihe geçti.

15 Eylül 2018 21:03

Mersin İdmanyurdu, Süper Amatör Lig’in ikinci haftasında Ormanspor’u ağırladı. 5 yıldızlı Mersin Arena’da oynanan ilk amatör maç olarak tarihe geçen karşılaşma, ev sahibi ekibin 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

Taraftarının da desteği ile oyuna hızlı bir başlagınç yapan Mersin İdmanyurdu, 15’inci dakikada Tayfun Çelik’in yaklaşık 25 metreden attığı gol ile 1-0 öne geçti. Golün ardından ataklarını sıklaştıran kırmızı lacivertiller, 40’ıncı dakikada Oğuzcan Yorulmuş’un golü ile de soyunma odasına 2-0 önde gitti.

İkinci yarıda daha kontrollü bir oyun sergileyen Mersin İdmanyurdu, 75’inci dakikada Tayfun’un golü ile maçı 3-0 kazandı. Ev sahibi bu sonuçla puanını 6’ya yükselterek ligde liderlik koltuğuna oturdu.

BAYGIN: “SIRTIMIZDA TAŞIYACAĞIZ”

Amaçlarının Mersin İdmanyurdu’nu hak ettiği noktaya getirmek olduğunu belirten kırmızı lacivertlilerin teknik direktörü Burhan Baygın, “İyi oynadık, kazandık ve puanımızı 6’ya yükselttik. Oyuncularımı gösterdikleri performanstan dolayı kutluyorum. İnançlı ve genç bir ekiple çıktığımız bu yolun sonu mutluluk. Mersinliler bize inansın, bize güvensin. Koca çınarı yeniden üst liglere sırtımızda taşıyacağız” dedi.

Öte yandan, kente 2013 yılında Akdeniz Oyunları öncesinde kazandırılan ve Süper Lig’de Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe gibi takımları ağırlayan 25 bin kişi kapasiteli Mersin Arena, bu maçla birlikte ilk kez kapılarını bir amatör lig müsabakasına açmış oldu. 11 Eylül 2018 `Dünya devlerini Antalya`ya getirmeye çalışacağız. Biri de Milan!` İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:03 | 15 Eylül 2018
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