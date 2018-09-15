MAÇ SONUCU | Newcastle United 1-2 Arsenal

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Newcastle United ile karşılaşan Arsenal 2-1 galip geldi ve yükselişini sürdürdü.

Ligde Manchester City ve Chelsea yenilgisiyle başlayan Arsenal, art arda kazandığı iki maçın ardından Newcastle United deplasmanını da kayıpsız atlatmayı başardı.

İlk yarısı golsüz beraberlikle geçilen maçın 49. dakikasında Granit Xhaka’nın attığı golle 1-0 öne geçen Arsenal, 58. dakikada Mesut Özil ile farkı 2’ye çıkarmayı başardı.

Yaklaşık 9 aylık gol orucunu bozan Mesut Özil, 200. maçında attığı golle takımına nefes aldırdı. Mesut Özil, resmi maçlardaki son golünü 15 Şubat 2018 tarihinde Östersunds ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında atmıştı.

Ev sahibi Newcastle United’ın 90. dakiakda Ciaran Clark ile attığı gol ise maçın skorunu belirledi: 1-2.

Bu sonucun ardından Arsenal puanını 9 yaparken ligde henüz galibiyetle tanışamayan Newcsatle united ise 1 puanda kaldı.

Arsenal gelecek hafta sahasında Everton’ı konuk ederken Newcastle United deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

MAÇ SONUCU | Chelsea 4-1 Cardiff City İngiltere Premier Lig 5. hafta mücadelesinde Cardiff City ile karşılaşan Chelsea, Eden Hazard'ın hat-trick yaptığı maçı 4-1 kazandı ve galibiyet serisine devan etti. İlgili Haberi Oku