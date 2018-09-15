MAÇ SONUCU | Giresunspor 0-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig

Spor Toto 1. Lig’de 5. haftanın açılış maçında Afjet Afyonspor, deplasmanda Giresunspor’u 1-0 yendi.

Stat: Giresun Atatürk

Hakemler: Serkan Çınar, Erdem Bayık, Ömer Tevfik Özkoç

Giresunspor: Anıl Atağ, Kağan Miray Bağış, Aykut Demir, Uğur Arslan Kuru, Hüsamettin Tut (Dk. 77 Bahadır Erol), Said Azza (Dk. 46 Ozan Can Kökcü), Zeni Hüsmani, Abdülkadir Kayalı (Dk. 18 Landel), Ba Adama, Muhammet Reis, Ergin Keleş

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Mehmet Sedef, Nazmi Candoğan, İsmet Benli, Yasin Yener, Onur Ramazan Toprak (Dk. 40 Ersel Aslıyüksek), Taşkın İlter, Sinan Özkan (Dk. 70 Aykut Uluç), Oltan Karakullukçu (Dk. 82 Abdulkadir Kuzey)

Gol: Dk. 75 Oltan Karakullukçu (Penaltıdan) (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 29 Türker Toptaş, Dk. 45 İsmet Benli (Afjet Afyonspor)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

10′ Aykut yaklaşık 30 metreden harika bir şut gönderdi. Kaleci Rybka, parmaklarının ucuyla alt köşeden topu kornere yolladı.

33′ Muhammet Reis´in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ergin, birinci rakibinden vücut çalımıyla kurtuldu, kaleyi tam karşısına aldı, vuruşunda Mehmet Sedef kritik bir müdahale yaparak meşin yuvarlağın kaleye gitmesini engelledi.

38′ Kağan Miray sağ kanattan ceza alanına girerken bir orta yolladı. Said İd Azza topu boş kaleye yollayamadı.

43′ Giresunspor savunmasının arkasına atılan yüksek topu Oltan yere indirdi ve sağ içten ceza sahasına girdi. Vuruşunda iyi yer tutan Anıl rakibine gol şansı vermedi.

56′ Adama Ba´nın sağ çaprazdan çektiği sert şut kalecinin göğsünden döndü.

67′ Adama Ba, sağdan taşıdı, Muhammet Reis kaleyi cepheden gören yerden sert vurdu, savunma topu kornere yolladı. Köşe atışından gelen topu bu kez Ozan Can tamamlamaya çalıştı ancak bu kez de kaleci köşeden topu çıkardı.

71′ Adama Ba, bu kez sağdan ortaladı, Ergin yakın kale direği önünden kafayı vurdu, top çok az farkla yandan auta gitti.

GOL! 74′ Gelişen Afyonspor atağında Aykut topu göğsüyle yere indirdi. Top Nazmi´nin önünde kaldı. Kağan´ın hamlesiyle Nazmi yerde kalınca hakem beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Oltan, kalecinin solundan fileleri havalandırdı: 0-1.

82′ Ergin yayın üzerinde rakibi tarafından düşürüldü. Hakem serbest vuruş kararına hükmetti. Muhammet Reis´in yerden vuruşu savunmadan geri döndü.