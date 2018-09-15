MAÇ SONUCU | Chelsea 4-1 Cardiff City

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig 5. hafta arşılaşmasında Cardiff City’yi konuk eden Chelsea, Belçikalı yıldızı Eden Hazard’ın şov yaptığı mücadeleyi 4-1 kazanmayı bildi.

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve bütün maçlarını kazanan Chelsea, 16. dakikada Sol Bamba’nın attığı golle Cardiff City karşısında 1-0 geriye düştü.

Ancak Chelsea 37. ve 44. dakikalarda Eden Hazard’ın attığı gollerle devre arasına 2-1 önde girerken gollerin asistini Fransız forvet Olivier Giroud yaptı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Londra ekibi, 80. dakikada yine Eden Hazard’ın golüyle durumu 3-1’e getirirken penaltıyı gole çeviren yıldız futbolcu hat-trick yapmış oldu.

Maçtaki gol perdesini ise 83. dakikada oyuna 68. dakiakda giren Willan kapattı. Brezilyalı futbolcunun golüyle Chelsea sahadan 4-1 galip ayrıldı ve liderlik koltuğundaki yerini korudu.

Chelsea bu sonuçla puanını 15 yaparken Cardiff City ise 2 puanda kaldı. Chelsea gelecek hafta deplasmanda West Ham United ile karşılaşırken Cardiff City sahasında Manchester City ile oynayacak.

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