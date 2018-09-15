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MAÇ SONUCU | Atletico Madrid Eibar 1-1
İspanya La Liga

MAÇ SONUCU | Atletico Madrid Eibar 1-1

İspanya Ligi'ne kötü başlayan Atletico Madrid, Eibar karşısında yenilgiden Borja'nın 90+4'teki Borja'nın golüyle kurtuldu.

15 Eylül 2018 16:18

Atletico Madrid, 4. haftada Eibar’ı konuk etti. Atletico, lige 2 yenilgiyle başlayan ve geçen haftayı 3 puanla kapatan rakibi karşısında üstün bir oyun sergilese de 87. dakikada Sergi Enrich’in golüne engel olamadı. 28 yaşındaki golcü, altıpas içinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beraberlik için bastıran Atletico’da, Diego Godin’in 90+1’deki kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Ev sahibi ekibi yenilgiden kurtaran gol 90+4’te Borja’dan geldi. Bu dakikada penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Borja, topu şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti Atletico Madrid: 1 – Eibar: 1.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 5’e, Eibar ise 4’e çıkardı.

Son güncelleme 16:18 | 15 Eylül 2018
Atletico Madrid
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