MAÇ SONUCU | Atletico Madrid Eibar 1-1

Atletico Madrid, 4. haftada Eibar’ı konuk etti. Atletico, lige 2 yenilgiyle başlayan ve geçen haftayı 3 puanla kapatan rakibi karşısında üstün bir oyun sergilese de 87. dakikada Sergi Enrich’in golüne engel olamadı. 28 yaşındaki golcü, altıpas içinde bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda ağları havalandırdı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Beraberlik için bastıran Atletico’da, Diego Godin’in 90+1’deki kafa vuruşunda top üst direkte patladı. Ev sahibi ekibi yenilgiden kurtaran gol 90+4’te Borja’dan geldi. Bu dakikada penaltı noktasına yakın bölgede topla buluşan Borja, topu şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu ve maçın skorunu ilan etti Atletico Madrid: 1 – Eibar: 1.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid puanını 5’e, Eibar ise 4’e çıkardı.