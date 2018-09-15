MAÇ ÖZETİ: Beşiktaş Yeni Malatyaspor özet! BJK Yeni Malatya maç sonucu 2-1!

Süper Lig 5. haftada Beşiktaş sahasında Yeni Malatya ağırladı. Adeta ilk yarısı ayrı bir maç, ikinci yarısı ayrı maç gibi olan karşılaşmada Beşiktaş Yeni Malatyaspor’u 52. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Sadık’ın arkasında çok iyi yükselen Pepe nefis bir kafa vuruşuyla 1-0 yenmeyi başardı. 74. dakikada Quaresma’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kale alanı içinde Sadık’ın arkasında çok iyi yükselen Pepe nefis bir kafa vuruşuyla takımına 3 puan kazandırdı. 74. dakikada Gary Medel, kendi yarı alanının ortalarında Boutaib’e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Gary Medel, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü. 81. dakikada Babel sahneye çıktı. Beşiktaş savunmasından doldurulan uzun topa iyi hareketlenen Negredo, Mina’dan önce araya girerek topu aldı. Son çizgiye inmeden pasını içeri çıkardı, kale önünde bomboş kalan Babel gelişine vuruşla topu ağlara yolladı ve farkı 2’ye çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Beşiktaş Yeni Malayaspor 2-0 yenmeyi başardı. Beşiktaş’ın 10 kişi kalması sonrasında Yeni Malatyaspor atağa kalkmaya başladı. 89. dakikada gelişen pozisyon ile Yeni Malatyaspor Guilherme ile durumu 2-2-1’e taşıdı. İşte, Beşiktaş Yeni Malatya özeti ve golleri… Yayıncı kuruluş özeti yüklediği andan itibaren izleyebilirsiniz…

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYASPOR ÖZETİ İZLE

MEDEL FENERBAHÇE DERBİSİNDE YOK!

Beşiktaş'ın Şilili orta saha oyuncusu Gary Medel, Evkur Yeni Malatyaspor maçında gördüğü kırmızı kartla Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düştü.

Evkur Yeni Malatyaspor maçına ilk 11'de başlayan tecrübeli futbolcu, ikinci yarının 57. dakikasında sarı kart gördü.

Karşılaşmanın 74. dakikasında ise kendi yarı sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'dan Boutaib'e kayarak müdahalede bulunan Medel, ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

Karara Beşiktaşlı futbolcular ve tribündeki taraftarlar büyük tepki gösterirken “Yönetim uyuma, Beşiktaş'a sahip çık” tezahüratı yapıldı.

31 yaşındaki futbolcu gelecek hafta deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Ricardo Quaresma, Beşiktaş formasıyla 200. resmi maçına çıktı.

200 Maç

35 Gol

71 Asist. pic.twitter.com/sBTj9gRUTD — Beşiktaş JK (@Besiktas) 15 Eylül 2018

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA İLK 11

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Quaresma, Negredo.

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Sadık, Mina, Erkan, Donald, Murat, Guilherme, Adem, Aleksic, Boutaib