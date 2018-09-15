Korkaklar bahane üretir

Galatasaray lider Kasımpaşa'yı 4-1'lik net bir skorla geçti. Maçtan öte konuşulacak konu Fatih Terim'in, Ozan Kabak ile Türk futbol kamuoyuna verdiği mesajdı. Yabancı sayısını diline dolayanlara Fatih hoca resmen ders verdi. Sürekli bahane üretenler ve icraat noktasında bir adım bile atamayanlar Ozan Kabak'ın ligin lideri karşısında oynadığı oyundan gereken dersi almış olmalılar. Kuralın yabancılardan ibaret olmadığını, oynatmaya cesaretin varsa Ozan gibi aslanları oynatabileceğini Fatih Terim herkese ispatladı. Sen yetiştirdiğin evlatlarına güvenmiyorsan, risk alacak cesaretin yoksa yabancı kuralını diline dolayıp bahane üretmeyeceksin. Terim 4-0'lık Trabzon hezimetinin ardından ligin liderinin karşısına 18 yaşındaki stoperi alacak kadar yüreğini sahaya koyuyorsa susup alkışlayacaksın, sonra da aynaya bakacaksın. Ozan Kabak da hocasının verdiği şansı çok iyi değerlendirerek kuralın 14 yabancı değil 14 yerli olduğunu herkese göstermiş oldu.

Terim herkesi susturdu

Hakem Bülent Yıldırım'ın penaltı kararı içime sinmedi. Ozan'ın, Diagne'ye müdahalesi var. Ama dağ gibi Diagne bu kadarlık darbeyle havalara uçacak kadar abartıyla yerde kalmaz. Kasımpaşa penaltı dışında ligin liderine yakışır bir futbol sergilemedi. Kemal Özdeş'in öğrencileri futbolu çok yavaş oynuyor. Bu kadar ağır oynayan bir takımın lige başladığı gibi zirvede devam etmesi imkânsız. Hatta Kemal hoca bu haftaya kadar kazanarak büyük iş yapmış. Galatasaray'da Eren Derdiyok attığı golle ortada giden maçı takımı lehine çevirmiş oldu. Ancak biraz daha rakibe korku verecek özgüveni ortaya koymalı. Rodrigues'in maşallahı var. Belhanda'ya, Trabzon karşısında gördüğü kırmızı karttan dolayı teşekkür ediyorum. Sayesinde gerçek bir 10 numaranın nasıl olması gerektiğini Emre Akbaba'yı izleyerek öğrendik. Sonuç olarak tecrübe konuştu. Fatih Terim herkesi susturdu.

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