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Kevin-Prince Boateng: Döner yemek için Berlin’e uçtum
İtalya Serie A

Kevin-Prince Boateng: Döner yemek için Berlin’e uçtum

İtalya'da Sassuolo forması giyen Kevin-Prince Boateng, geçmişte yaşadığı ilginç bir anıyı anlattı. Kevin-Prince Boateng, iki günlük izninde döner yemek için Berlin'e uçtuğunu söyledi.

15 Eylül 2018 13:32

SKOR DIŞ HABER İtalya Serie A Takımlarından Sassuolo’da futbol kariyerini devam ettiren Kevin-Prince Boateng, geçmişte yaşadığı komik anılarını paylaştı. İtalyan Corriere della Sera gazetesine röportaj veren Kevin-Prince Boateng, sadece döner yemek için bir günlüğüne Berlin’e uçtuğunu söyledi.

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Yaşadığı komik anları anlatan Kevin-Prince Boateng, “Takıma iki günlük izin verilmişti. Benim de canım döner çekti. Sonra iyi bir döner nerede yiyebilirim diye düşündüm. Aklıma Berlin geldi. O gün Berlin’e uçak bileti alıp gittim. Döner yedikten sonra geri döndüm” dedi. Geçmişte böyle fevri birçok hareketi olduğunu söyleyen Kevin-Prince Boateng, daha sonra akıllandığını ve düşünerek hareket etmeye başladığını belirtti.

Son güncelleme 13:33 | 15 Eylül 2018
italya kevin-prince boateng Sassuolo
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