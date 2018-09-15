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Kartal’ın santrforu Pepe!
Beşiktaş

Kartal’ın santrforu Pepe!

Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Pepe, Yeni Malatyaspor karşısında attığı golle bu sezon 5. golünü atan Pepe, kariyerinin en golcü sezonuna imza attı. Pepe, Kartal’ın da en golcü ismi durumunda.

15 Eylül 2018 22:16

Spor Toto Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, taraftarı önünde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ederken, kilidi açan isim Pepe oldu. Mücadelenin 51. dakikasında Quaresma'nın sağdan kullandığı korner atışında iyi yükselerek kafayı vuran Pepe, takımını öne geçirirken bu sezonki 5. golüne de imzasını atmış oldu.

Siyah-beyazlı takımın en golcü ismi pozisyonundaki yıldız oyuncu, aynı zamanda kariyer rekoru da kırmış oldu. 2013-2014 sezonunda Real Madrid formasıyla 4 gol atmayı başaran Pepe, 2006-2007 sezonunda da Porto forması altında 4 kez gol sevinci yaşamıştı. Portekizli yıldız futbolcu, ligin 5. haftasında 5 gol bularak kariyerinin en golcü sezonuna ulaştı. 15 Eylül 2018 Beşiktaş`ta Gary Medel şoku! Taraftarlardan büyük tepki... Spor Toto Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta Gary Medel şoku yaşanıyor. Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören Şilili yıldız, gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:16 | 15 Eylül 2018
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