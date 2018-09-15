Kara bulutlar artık dağıldı

Galatasaray, Süper Lig'in lideri Kasımpaşa ile çok önemli bir maça çıktı. Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık hezimetten sonra önemli bir galibiyet aldı. Buna ihtiyacı vardı. Kasımpaşa galibiyeti geçen haftaki kara bulutları da dağıtmış oldu. Yabancı sayısının tartışıldığı günlerde Fatih Terim'in böylesi önemli bir maça 18 yaşındaki Ozan Kabak'la çıkması aslında bütün teknik direktörlere örnekti. Eğer şans verirseniz yabancıları değil kendi çocuklarımızı da kazanmış oluruz. Yeter ki isteyin. Ozan da kendisine güvenen hocasını mahcup etmedi, gelecek adına umut veren bir performans sergiledi. Penaltı pozisyonunda hamle hatası yaptı. Ancak 90 dakikalık performansına bakarsak bu pozisyona nazar boncuğu diyebiliriz. Ozan'ın yanı sıra golcü sıkıntısı çeken sarı-kırmızılılarda Eren'in gol bulması ve özgüvenini arttırması önemliydi. Ama şu da bir gerçek ki, Rodrigues ve Emre Akbaba bu takımda çok gol bulacaktır.

Trabzonspor maçında Belhanda iyi ki o kırmızı kartı görmüş de Galatasaray taraftarı özlediği, istediği 10 numarayı Emre Akbaba sayesinde izlemiş oldu. Emre, attığı paslar, oyun zekâsı ve mücadele gücüyle sahada tam bir lider görünümündeydi. Galatasaray için özellikle yerli bir 10 numaranın kazanılmış olması tarihe geçecek bir hamle olabilir. Rodrigues iki muhteşem gol attı. Yer almayı çok iyi biliyor. Özellikle bulduğu ilk golde ofsayttan kaçarak topla buluşması doğru bir hamleydi. İkinci golde ise usta bir vuruş yaptı. Çok şık bir gole imza attı.

Hakem Bülent Yıldırım'ın tartışılacak tek pozisyonu, Kasımpaşa lehine vermiş olduğu penaltıydı. Bana göre kararda haklıydı. Kasımpaşalı oyuncunun abartılı düşüşü kafaları karıştırdı ancak orada ayağa temas var ve doğru bir karardı. Hakemin çok net gördüğü ve emin olduğu pozisyonda VAR çağrılmasına bence gerek yoktu. Bu durum pozisyonların daha çok spekülasyonlar çıkmasına sebep oluyor. Kendinden emin olan hakem VAR'a gitmemeli ya da gereksiz yere çağrılmamalı.

MAÇIN KIRILMA ANI

Kasımpaşa’nın direncini yıkan ve oyunun kaderini değiştiren dakika Eren'in gol dakikasıdır. Bu gol gelene kadar maç ortaydı. İki tarafa birden dönebilirdi. Belki golü Kasımpaşa atsa maç çok farklı olabilirdi. Ama Eren'in attığı gol gerçek bir kırılma anı olarak hafızalara kazındı.

MAÇIN ADAMI

Rodrigues

Tartışmasız Rodrigues'ti. Ama Emre Akbaba'ya haksızlık etmeyelim. Bu maçlık maçın adamı kürsüsüne iki futbolcuyu da koyarsak yanlış bir iş yapmamış oluruz.

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