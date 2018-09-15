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Judoda iki madalya birden
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Judoda iki madalya birden

Judoda, Avrupa Gençler Şampiyonası'nda erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar gümüş, kadınlar artı 78 kiloda ise Kübranur Esir bronz madalya kazandı.

15 Eylül 2018 18:51

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda mücadelede eden milli sporcular iki madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıktı. Finalde Alman Falk Petersilka’ya yenilen milli sporcu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar artı 78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Merkel Barkman’ı 30 saniyede ipponladı ve podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcular, ferdi müsabakaları 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamlarken, şampiyona yarın yapılacak karma takımlar maçlarıyla sona erecek. 13 Eylül 2018 Gençler Avrupa Judo Şampiyonası`nda 4 madalya Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye ilk günü dört madalya ile kapattı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakada sporcularımız bir gümüş üç de bronz madalya elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:51 | 15 Eylül 2018
Avrupa Gençler Judo Şampiyonası judo Kübranur Esir Mert Şişmanlar
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