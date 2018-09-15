Judoda iki madalya birden

Avrupa Gençler Judo Şampiyonası’nda mücadelede eden milli sporcular iki madalya kazandı. Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde erkekler 90 kiloda Mert Şişmanlar tatamiye çıktı. Finalde Alman Falk Petersilka’ya yenilen milli sporcu gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar artı 78 kiloda Kübranur Esir, bronz madalya mücadelesinde Hollandalı Merkel Barkman’ı 30 saniyede ipponladı ve podyuma çıkmayı başardı. Milli sporcular, ferdi müsabakaları 2 gümüş, 4 bronz madalyayla tamamlarken, şampiyona yarın yapılacak karma takımlar maçlarıyla sona erecek. Gençler Avrupa Judo Şampiyonası`nda 4 madalya Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda Türkiye ilk günü dört madalya ile kapattı. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da düzenlenen müsabakada sporcularımız bir gümüş üç de bronz madalya elde etti. İlgili Haberi Oku