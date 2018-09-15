İngiltere’de Liverpool fırtınası! Dev maçta da güldüler

İngiltere Premier Lig’in 5. haftasında Liverpool, Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Liverpool, zorlu deplasmandan 2-1 galibiyetle ayrılmayı başardı. Ligde beşinci maçını da kazanan Liverpool, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi. Bu sezon transfer yapmadığı için eleştirilen Tottenham ise üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

Maça iyi başlayan Liverpool, önde baskı ile Tottenham’ı yarı sahasına hapsetti. Üst üste ataklar geliştiren Liverpool, aradığı golü duran topta buldu. Kullanılan korner atışında önce Tottenham kalecisi Vorm, ardından savunmanın peş peşe hatası sonrası Georginio Wijnaldum, topu ağlara gönderdi. İlk yarı boyunca hücum etmekte zorlanan Tottenham, kalesinde ise birçok pozisyon verdi. Mohamed Salah, Sadio Mane ve Roberto Firmino ile yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Liverpool, ilk yarıda farkı açma şansını kaçırdı.

İkinci yarıda da etkili futbolunu sürdüren Liverpool, rakibinin daha fazla risk alması sonucu sık sık Tottenham savunmasını az adamla yakaladı. Bu ataklardan birinde Roberto Firmino ile 54. dakikada farkı ikiye çıkaran Liverpool, oldukça rahatladı. Tottenham menajeri Mauricio Pochettino’nun oyuna müdahaleleri sonrası toparlanan ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında Erik Lamela ile farkı bire indirdi. Son üç dakikası heyecan dolu geçen karşılaşma 2-1 Liverpool’un üstünlüğü ile sona erdi.

Böylece ligde ilk beş maçını kazanan Liverpool, puanını 15’e yükseltirken, Tottenham 9 puanda kaldı.