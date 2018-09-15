Galibiyeti 10 dakikada kopardı

Galatasaray, Kasımpaşa karşısında oyun kuramamasına rağmen mücadele gücü yüksek bir futbol sergiledi. Sarı-kırmızılılar, oldukça zengin ve alternatifli bir kadroya sahip. Fatih Terim, bu zenginliğe genç stoper Ozan'ı da eklemiş. Ozan oldukça soğukkanlı, risksiz ve dikkatli oynadı. İlk lig maçı olmasına rağmen mükemmele yakın bir performans sergiledi. Ozan, böyle oynarsa ilk 11'in değişmezi olur, Türkiye de çok iyi bir futbolcu kazanır.

Fatih hoca, Kasımpaşa'yı ciddiye almış. Savunmanın öne çıkmasına izin vermedi. Rakibin en etkili isimleri Trezeguet ve Diagne'yi iyi kilitledi. Kasımpaşa ataklar yapmaya çalışsa da tehlike oluşturamadı Muslera'nın kalesinde.

Galatasaray'da Rodrigues ve Sinan ileri-geri çalıştılar. Özellikle Rodrigues, futbolu özlediğini gösterdi. Ndiaye, orta alanda farkını hemen hissettirdi. Takıma sertlik ve dinamizm kazandırdı. Emre ortalarda fazla görünmese de kritik işler yaptı. Gomis'in satılması sonrası tek santrfor kalan Eren, forvette sıkıntı yaşanmayacağını gösteriyor.

İkinci yarıda ise bambaşka bir Galatasaray vardı sahada. Daha doğrusu özüne döndü sarı-kırmızılılar. İlk golü attıktan sonra geri çekilmeden, cesurca hücum etmenin karşılığını 10 dakika içinde attığı 3 golle aldılar.

Hakem Bülent Yıldırım, tecrübesiyle başarılı bir maç çıkardı. VAR sistemine başvurmaktan kaçınmadı, oyunun temposuna ayak uydurdu.

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