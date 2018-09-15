Galatasaray’da Ozan Kabak ve Yunus Akgün heyecanı! 7 yıl sonra yine Fatih Terim…

SKOR HABER DETAY Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa’yı 4-1 mağlup ederek averajla liderlik koltuğuna oturdu. Galatasaray taraftarları, alınan farklı galibiyet kadar Ozan Kabak’ın maça ilk 11’de başlamasına da sevindi. Fatih Terim’in sürpriz bir şekilde Kasımpaşa maçında ilk 11’de oynattığı Ozan Kabak, performansı ile büyük alkış topladı. 85. dakikada oyuna giren Yunus Akgün de taraftarların sevgi gösterileri ile karşılaştı. Fatih Terim’in şans verdiği Ozan Kabak ve Yunus Akgün’ün altyapıdan yetiştikleri Galatasaray’da forma şansı bulmaları, akıllara Semih Kaya ve Emre Çolak ikilisini getirdi.

Galatasaray’dan 2011-2012 sezonu öncesi takımın başına Fatih Terim’i getirmiş, tecrübeli teknik adam da yedek olması beklenen iki genç isim Semih Kaya ve Emre Çolak’a güvenerek onlara ilk 11’de forma vermişti. Emre Çolak 3-1 kazanılan Fenerbahçe maçında, Semih Kaya ise 3-0 galip gelinen Gaziantepspor maçlarında sürpriz bir şekilde ilk 11’de yer almış ve sergiledikleri performansla Galatasaray’ın şampiyonluğunda pay sahibi olmuşlardı. Stoper Semih Kaya ve kanat oyuncusu Emre Çolak ile mevkileri de aynı olan Ozan Kabak ve Yunus Akgün, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandırdı.

Karşılaşmada Serdar Aziz ile birlikte stoperde görev yapan Ozan Kabak, yaptığı müdahaleler ile göz doldurdu. Özellikle ilk yarının son dakikalarında iki pozisyonda Trezeguet’ye geçit vermeyen Ozan Kabak, taraftarlardan alkış, takım arkadaşlarından ise takdir aldı. İlk olarak 45. dakikada Ozan Kabak, sol kanattan topla beraber depar atan Trezeguet’ye yatarak pozisyon şansı vermedi ve bu hareketiyle büyük alkış aldı. 46. dakikada yine Ozan Kabak, sol kanattan topla beraber hareket eden Trezeguet’nin önünü soğukkanlı bir şekilde kapattı ve tehlikeye izin vermedi. Bu hareket yine alkışları getirdi. Bu müdahalenin ardından Ozan Kabak’ın yanına koşan Galatasaray futbolcuları, genç futbolcuyu tebrik etti.

Maça 85. dakikada Sinan Gümüş kenara gelirken, oyuna Yunus Akgün girdi. Yunus Akgün karşılaşmaya dahil olduğu sırada tribünler alkışlarıyla genç futbolcuya destek verdi. Galatasaray camiası böylece farklı Kasımpaşa galibiyetinden belki de daha çok Ozan Kabak ve Yunus Akgün gibi iki genç futbolcuyu kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Maçın ardından görüşleri sorulan Ozan Kabak “Öncelikle Fatih Terim’e bana güvendiği için teşekkür etmek istiyorum. Elimden geleni yaptım. Ama daha fazlasını da yapacağım. Bütün takım arkadaşlarım bana çok destek oluyor. Onların desteği olmasa benim performansım bu kadar iyi olmazdı” dedi.