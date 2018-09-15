Galatasaray sağanağı

Galatasaray ilk yarıda durdu, ikinci yarıda yağmurla birlikte coştu. Yağmurun şiddeti sanki Galatasaray'ı ateşlercesine peş peşe gollerin gelmesini sağladı. Sarı-kırmızılılara baktığımız zaman galibiyeti getiren etkenler:

1 Kanatları mükemmel kullanması. Sağdan Linnes ve Sinan Gümüş, soldan da Nagatomo ve Rodrigues ile kanatları hızlı ve kombine akınlarla pozisyon yaratıp gol bulabiliyorlar.

2 Galatasaray bir transferi çok doğru yaptı. Belhanda gibi verimsiz, üretkenlikten uzak, ne gole ne de asiste katkı sağlayan bir fiyaskonun yerine Emre Akbaba'yı alarak çok doğru bir iş çıkartıp takımı güçlendirdi. Emre ülkemizin yeni Talisca'sıdır, milli takımda da 10 numarada oynamalıdır.

3 Emre Akbaba'nın gelmesiyle Galatasaray katı defans yapan rakiplerine karşı artık çok daha kolay sonuca gider.

4 Galatasaray'da, Eren Derdiyok zaman zaman gol atıyor. Yetenek ve yaratıcılığı çok az olmasına rağmen iyi niyetiyle koşuyor, mücadele ediyor, üretmeye çalışıyor. Ama bunlar yeterli değil. Daha çok oyunda olmalı, gelen ortalarda topun geleceğini sezmeli, orta sahadan gelen oyunculara bir pivot santrfor gibi görünüp pas alışverişinde bulunmalı ve onlara şut pozisyonu hazırlamalı. Yoksa Galatasaray'da futbol hayatını devam ettirmesi pek mümkün değil. Olsa olsa iyi yedek olur. Sonuç olarak müsabakayı Galatasaray hak etti. Bloklar arasında kopma olmadan rakibi hem oynatmadı hem de güzel oynadı.

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