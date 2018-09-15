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Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı
Galatasaray

Galatasaray, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında karşılaşacağı Lokomotiv Moskova hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

15 Eylül 2018 14:50

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanda dün akşam Kasımpaşa’ya karşı forma giyen oyuncular günü yenilenme çalışmasıyla geçirdi. Diğer oyuncular ise antrenmanın ilk bölümünde üst kuvvet çalışması yaptı. Devam eden bölümde interval koşular gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Maicon, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katılırken Kasımpaşa maçında aldığı darbe nedeniyle ağrıları olan Emre Akbaba, salonda çalıştı. Antrenman sonunda, dün yeni yaşına giren Maicon Roque’un doğum günü kutlandı.

 

Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00’de gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Son güncelleme 14:50 | 15 Eylül 2018
antrenman galatasaray Lokomotiv Moskova
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