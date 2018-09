Cengiz Ünder ile Roma sosyal medya yöneticisi arasında komik diyalog

SKOR DIŞ HABER Medipol Başakşehir’den 2017 yılının yaz transfer döneminde 13.40 milyon Euro’ya İtalya Serie A’nın dev ekibi Roma’ya transfer olan Cengiz Ünder, yeni takımına iyice alışmışa benziyor. Özellikle Cengiz Ünder ile Roma sosyal medya hesabını yöneten sorumlu arasındaki atışma, genç futbolcunun esprili kişiliğini de gözler önüne seriyor.

Roma resmi Twitter hesabı, paylaşımında gün içinde yapılması gerekenleri takipçilerine duyurdu. Peş peşe sıralanan yapılacaklar listesinde “5:30’da rastgele bir Cengiz Ünder fotoğrafı paylaşılarak Türkiye’den etkileşim sayısı arttırılacak” yazıldı. Cengiz Ünder, kendisine esprili bir şekilde takılan sosyal medya yöneticisine aynı üslupla karşılık verdi. Cengiz Ünder, paylaşımın altına “Türkiye’de akşam saatleri etkileşim için daha uygun… Benden size tavsiye: Benim fotoğrafımı daha geç saatte paylaşın” yazdı.

İngilizce yazılan Tweet’te ‘Engagement’ kelimesinin etkileşim ve nişanlanma anlamlarına gelmesi, Cengiz Ünder’in paylaşıma komik bir kelime oyunu yaptığı yorumlarına da neden oldu.

İşte Cengiz Ünder ve Roma resmi Twitter hesabını yöneten sorumlu arasında o diyalog:

Evening hours in Turkey is better for the engagements. A recommendation to you: push forward my posting time a little. https://t.co/rZEamaFXIJ

— Cengiz Ünder (@cengizunder) 14 Eylül 2018